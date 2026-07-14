Η Ολεξάνδρα είχε προειδοποιήσει τους γονείς της στην Κριμαία να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης ήδη από εβδομάδες πριν. Όμως η μητέρα της δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση...

Όπως σημειώνει το Politico σε ανάλυσή του, η Κριμαία υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το κορυφαίο επίτευγμα του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ένα προπύργιο στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μια βάση εκκίνησης για την προβολή της ρωσικής στρατιωτικής ισχύος σε ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα και ένα εγχώριο σύμβολο των αυτοκρατορικών του φιλοδοξιών. Όλα αυτά πλέον απειλούνται, καθώς η Ουκρανία αποκτά αεροπορικό έλεγχο πάνω από τις οδούς πρόσβασης προς τη ρωσοκρατούμενη χερσόνησο, πλήττει τις γραμμές ανεφοδιασμού και επιδιώκει να απομονώσει και να αποδυναμώσει τις ρωσικές δυνάμεις στον νότο.

«Η μητέρα μου ήταν πεπεισμένη ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία θα έκαναν ποτέ κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την Κριμαία», θυμάται η Ολεξάνδρα, η οποία δεν αποκάλυψε το επώνυμό της, φοβούμενη ότι θα έθετε σε κίνδυνο τους συγγενείς της. Ακόμη και όταν πύραυλοι που εκτοξεύονταν από την Κριμαία χτυπούσαν το Κίεβο, έλεγε: «Μα η Κριμαία είναι κάτι ξεχωριστό».

Στα δώδεκα χρόνια που πέρασαν από τότε που η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο, η Μόσχα δημιούργησε την εντύπωση ότι η Κριμαία ήταν απρόσβλητη, χάρη στη μαζική στρατιωτικοποίησή της και την οικονομική της ενσωμάτωση. Όμως αυτό που κάποτε αποτελούσε στρατηγικό πλεονέκτημα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετατρέπεται τώρα σε κρίσιμη ευπάθεια, τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο όσο και για τον ίδιο προσωπικά.

Σήμερα, τα 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Κριμαίας (ανάμεσά τους και οι γονείς της Ολεξάνδρας) ζουν με διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, χωρίς παραδόσεις αγαθών και χωρίς καύσιμα, καθώς ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν ενεργειακές υποδομές παράλληλα με στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η τηλεφωνική σύνδεση χάνεται λόγω των συχνών μπλακάουτ, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν σχεδόν σταματήσει να λειτουργούν και η πώληση καυσίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις έχει απαγορευτεί. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και η τουριστική περίοδος, από την οποία εξαρτώνται πολλοί κάτοικοι, έχει ουσιαστικά καταρρεύσει.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα τέλη Ιουνίου

Για πολλούς, ακόμη και η έξοδος από την Κριμαία έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Ουκρανικά drones έχουν καταστρέψει γέφυρες και πλέον επιτηρούν τη χερσαία διαδρομή μέσω της κατεχόμενης νότιας Ουκρανίας προς τη Ρωσία. Τα περισσότερα τρένα δεν εκτελούν πλέον δρομολόγια. Στις αρχές Ιουνίου, περισσότερα από 3.000 οχήματα περίμεναν στην ουρά για να περάσουν τη γέφυρα του Κερτς, την οποία το Κίεβο θεωρεί παράνομη, καθώς κατασκευάστηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Φοβόμουν ότι η μητέρα μου θα κατηγορούσε την Ουκρανία γι’ αυτή την κατάσταση», είπε η Ολεξάνδρα, η οποία ζει στο Κίεβο από το 2014 λόγω πιέσεων από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η Ρωσία έχει διώξει ποινικά χιλιάδες ανθρώπους στην Κριμαία για υποτιθέμενη συμπάθεια ή σύνδεση με την Ουκρανία.

Αντίθετα, καθώς η ουκρανική εκστρατεία απομόνωσης της Κριμαίας φαίνεται να αλλάζει τις ισορροπίες στο νότιο μέτωπο, η μητέρα της Ολεξάνδρας πιστεύει πλέον, όπως πολλοί Ουκρανοί, ότι στην Κριμαία θα κριθεί το τέλος του πολέμου.

«Η μητέρα μου έχει αυτή την ελπίδα», είπε η Ολεξάνδρα. «Αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι καταλαβαίνει πως αυτό μπορεί να έχει κόστος.»

«Η Κριμαία είναι το χρυσό κλειδί»

Η Κριμαία είναι πράγματι κάτι ξεχωριστό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε με την προσάρτησή της το 2014, μετατρέποντας τη χερσόνησο σε σχεδόν ιερό σύμβολο της ρωσικής αυτοκρατορικής ισχύος. Παρότι τα Ηνωμένα Έθνη και οι δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα για αυτή την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έκτοτε σε μεγάλο βαθμό έχουν αποδεχθεί την κατάσταση ως τετελεσμένο γεγονός.

Κατά τη δεκαετία που ακολούθησε, η Ρωσία μετέτρεψε τον άλλοτε παραθεριστικό παράδεισο σε στρατιωτική βάση, η οποία επέτρεψε στις δυνάμεις της να καταλάβουν γρήγορα μεγάλες εκτάσεις της νότιας Ουκρανίας κατά τη γενικευμένη εισβολή του 2022. Η Κριμαία έγινε το ασφαλές μετόπισθεν του πολέμου, τροφοδοτώντας το νότιο μέτωπο της Ρωσίας και επιτρέποντας την προβολή της στρατιωτικής της ισχύος, ενώ οι κάτοικοί της παρέμεναν σχετικά προστατευμένοι από τις συγκρούσεις.

Αυτό άλλαξε δραματικά το φετινό καλοκαίρι.

Χάρη στο σημερινό πλεονέκτημα της Ουκρανίας στα drones μέσου βεληνεκούς, το Κίεβο βρίσκεται πλέον σε θέση να υποβαθμίσει ή ακόμη και να καταστρέψει μέρος των ρωσικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στον νότο, διαταράσσοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού που διατηρούν σε λειτουργία τον ρωσικό στρατό. Η Ουκρανία ελπίζει ότι έτσι θα αναγκάσει τη Ρωσία να μεταφέρει δυνάμεις από άλλα μέτωπα, μειώνοντας την πίεση που δέχεται ο ουκρανικός στρατός και περιορίζοντας παράλληλα τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον πόλεων.

«Θέλουμε να καταστρέψουμε τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Κριμαία και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε», δήλωσε ο Αντρίι Ζαγκορόντνιουκ, πρόεδρος του think tank Centre for Defence Strategies και πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Η αποδυνάμωση της ρωσικής στρατιωτικής κυριαρχίας στην Κριμαία έχει σημασία και πέρα από την Ουκρανία, καθώς θα διαταράξει τις επιχειρήσεις της Μόσχας από τη βάση της στη Μαύρη Θάλασσα, για παράδειγμα, η χερσόνησος αποτελούσε το βασικό κέντρο ανεφοδιασμού της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Συρία από το 2015 έως το 2024.

Η Κριμαία έχει επίσης τεράστια προσωπική σημασία για τον Πούτιν, του οποίου η δημοτικότητα αυξήθηκε κατακόρυφα όταν η χερσόνησος, που είχε αποικιστεί από τη ρωσική αυτοκρατορία πριν από περίπου 300 χρόνια, επέστρεψε τόσο εύκολα υπό ρωσικό έλεγχο. Η απώλειά της θα αποτελούσε άμεσο πλήγμα για τη φήμη του και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσαρέσκεια για την ηγεσία του και τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Η Κριμαία είναι το χρυσό κλειδί των αυτοκρατορικών φιλοδοξιών της Ρωσίας», δήλωσε ο Ίλια Παβλένκο, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ορισμένοι από τους συμμάχους της Ουκρανίας, κυρίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Ουκρανία «δεν έχει χαρτιά», είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η παραχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Ρωσία ενδέχεται να διαπιστώσει ότι η διατήρηση της χερσονήσου υπό τον έλεγχό της γίνεται πλέον υπερβολικά δύσκολη και δαπανηρή, τόσο διοικητικά όσο και στρατιωτικά.

«Τώρα φτιάχνουμε μόνοι μας τα χαρτιά μας», είπε ο Παβλένκο.

Οι απλοί άνθρωποι

Παρότι η εκστρατεία απομόνωσης που διεξάγει το Κίεβο αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος και του κύρους της Μόσχας, έχει αναπόφευκτα επηρεάσει και τον άμαχο πληθυσμό της Κριμαίας. Εκτός από τις χιλιάδες Ρώσων που εγκαταστάθηκαν εκεί με την ενθάρρυνση της Μόσχας, εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή πολλοί Ουκρανοί πολίτες, μεταξύ των οποίων και οι αυτόχθονες Τάταροι της Κριμαίας, οι οποίοι έχουν υποστεί δυσανάλογα μεγάλη καταστολή μετά την προσάρτηση.

Σύμφωνα με τον Ρεφάτ Τσουμπάροφ, επικεφαλής του Μετζλίς των Τατάρων της Κριμαίας, οργάνου αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί εκτός νόμου από τις ρωσικές αρχές και πλέον εδρεύει στο Κίεβο, ο αυτόχθονος πληθυσμός της χερσονήσου πρέπει να είναι προετοιμασμένος για ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Συνέστησε στους κατοίκους να αποθηκεύσουν τρόφιμα και φάρμακα, να αποφεύγουν τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να γνωρίζουν πού μπορούν να καταφύγουν σε περίπτωση επίθεσης.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα τελειώσει αυτό», είπε.

Μπορεί όμως να τελειώσει με την επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία; Η τελευταία φορά που αυτό φάνηκε πιθανό ήταν κατά τη μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση του 2023, αλλά οι ελπίδες μειώθηκαν όταν η επιχείρηση απέτυχε να αλλάξει ουσιαστικά τη γραμμή του μετώπου.

«Οι άνθρωποι στην Κριμαία έχουν κάποια αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά ίσως καταλήξει σε απελευθέρωση. Όμως λένε επίσης: “Μην μας εξαπατήσετε όπως το 2023”», δήλωσε ο Τσουμπάροφ.

Η Ρωσία προετοιμάστηκε στρατιωτικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και μέσω της προπαγάνδας για να αποκτήσει την Κριμαία επί δεκαετίες, παρατήρησε ο Παβλένκο. Η Ουκρανία, είπε, πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα εξίσου ευρύ φάσμα μέσων.

«Πάντα λέγαμε ότι η Κριμαία είναι Ουκρανία και ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να την ανακτήσει. Η Κριμαία δεν μπορεί να επιστρέψει μόνο με στρατιωτικά μέσα... Ασκούμε στρατιωτική πίεση τώρα ώστε οι διπλωμάτες μας να μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πουν: “Δεν αφήνουμε την Κριμαία εκτός.”»

Ο Ζαγκορόντνιουκ πιστεύει ότι η Ουκρανία διαθέτει ίσως περίπου έναν χρόνο για να αξιοποιήσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα που της επιτρέπει σήμερα να ασκεί πίεση στη Ρωσία.

«Φυσικά, οι Ρώσοι τελικά θα μας αντιγράψουν», είπε. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε χρόνο.»

Πράγματι, αυτό ίσως αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ουκρανία ώστε να ανακτήσει μέρος των νότιων εδαφών που κατέχει η Ρωσία από το 2022. Ωστόσο, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει να καταστήσει την Κριμαία ακόμη πιο δύσκολη και δαπανηρή για τη Ρωσία, πιθανότατα θα είναι εξίσου δύσκολο και δαπανηρό να τη διατηρήσει η ίδια υπό τον έλεγχό της.

«Πιστεύω ότι η απελευθέρωση της Κριμαίας είναι δυνατή», δήλωσε ο Ζαγκορόντνιουκ. «Όχι όμως στο άμεσο μέλλον.»

Πηγή: skai.gr

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