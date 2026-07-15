«Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που κρατάει ενωμένη τη Μέση Ανατολή. Εμποδίζουμε τους ισλαμιστές ριζοσπάστες να καταλάβουν την Αραβική Χερσόνησο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο» επισήμανε σε συνέντευξή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν πρέπει να πάρει όπλα... φτιάχνει δικά του» δήλωσε σκωπτικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στον θάνατο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. «Είναι μια μεγάλη απώλεια για το Ισραήλ» ανέφερε.

«Αν συγκρίνετε με το πού βρισκόμασταν στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ είχε την πιο δυναμική επιστροφή στην ιστορία» επέμεινε. Στη σφαγή, η Χαμάς έκαψε ζωντανά τα βρέφη μας, είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, έδρα του ΟΗΕ, παρά τις προειδοποιήσεις του δήμαρχου της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι ότι θα τον συλλάβει. «Νομίζω ότι κατά βάθος (ο Μαμντάνι) μισεί την Αμερική» υποστήριξε.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον, εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι «σκοπεύω να είμαι κοντά σας για πολύ καιρό».

Επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές αν η συνάντηση θα γίνει, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, ο Νετανιάχου πρόκειται να παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τον γερουσιαστή Γκράχαμ, που πέθανε το Σάββατο. Η ημερομηνία της κηδείας δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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