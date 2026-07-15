Συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη, οι έρευνες για τον εντοπισμό 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επίσης αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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