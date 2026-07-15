Ένας 40χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή «Πολύχρονο» του Δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όταν χτυπήθηκε από σανίδα τύπου hyperfly που χειριζόταν ανήλικος.

Η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε από την Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον πιθανό τραυματισμό άνδρα μέσα στη θάλασσα και άμεσα στελέχη της μετέβησαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο τραυματίας, υπήκοος Σερβίας, δέχθηκε χτύπημα από τη σανίδα που χειριζόταν επίσης ανήλικος υπήκοος Σερβίας. Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό, συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, βάσει του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.



Πηγή: skai.gr

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