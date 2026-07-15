Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη

Εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν τους εαυτούς τους οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησία), Χάρης Μαμουλάκης (Ηράκλειο) και Μαρίνα Κοντοτόλη (Τρίκαλα), σύμφωνα με επιστολές που απέστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία (παρ. 5 του άθρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής).

Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας» αναφέρει στην επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Χθες, Τρίτη, σε ανεξαρτητοποίηση προχώρησαν οι βουλευτές Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Ψυχογιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.