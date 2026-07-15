Συνοδεία στελεχών και οχημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής οδηγήθηκαν, από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας.

Το περιστατικό πήρε δραματικές διαστάσεις, καθώς ο ένας από τους τρεις σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στην εντατική υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη άνθρωποι παραμένουν διασωληνωμένοι δίνοντας μάχη για τη ζωή τους, ενώ επιπλέον οκτώ άτομα αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά και η ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε κατέστρεψαν ολοσχερώς το συνεργείο βαρέων οχημάτων και δύο όμορες γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και γρήγορα, όπως όλα δείχνουν, επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που περιείχε προπάνιο, προκαλώντας τη σφοδρή έκρηξη

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου οχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.