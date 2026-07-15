Η ακραία ζέστη που έπληξε τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία έδωσε τη θέση της σε ένα βίαιο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές καταιγίδες και πρωτοφανείς χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Alter bei uns gehts grad voll ab.

So einen Hagel hab ich noch ned erlebt.

Und es noch ned vorbei! pic.twitter.com/3kvF2Te96s July 14, 2026

Μεγάλες ποσότητες χαλαζιού έπεσαν κυρίως στη βόρεια Γερμανία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, οχήματα και δημόσιες υποδομές.

Στο κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, στον νομό Ludwigslust-Parchim, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με χαλαζόκοκκους μεγέθους μπάλας του τένις. Σε ορισμένες περιοχές το χαλάζι συσσωρεύτηκε τόσο πολύ στους δρόμους και στις αυλές, ώστε χρειάστηκε η χρήση μηχανημάτων για την απομάκρυνσή του, με τις εικόνες να θυμίζουν χειμωνιάτικο τοπίο μετά από χιονόπτωση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέγραψαν δεκάδες περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Μόνο στην περιοχή Ludwigslust-Parchim καταγράφηκαν περίπου 168 κλήσεις μέσα σε μία ώρα, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντλήσουν νερά από πλημμυρισμένα υπόγεια και να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα.

Ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια από το ισχυρό χαλάζι

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στη Σαξονία της Κάτω Γερμανίας, όπου περιοχές όπως το Heidenau επλήγησαν από σφοδρή χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεγάλοι χαλαζόκοκκοι προκάλεσαν ρωγμές σε τζάμια αυτοκινήτων, βαθουλώματα σε αμαξώματα, αλλά και ζημιές σε στέγες κατοικιών και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή του Ανόβερου, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε υπόγεια, γκαράζ και ανελκυστήρες, ενώ το αεροδρόμιο Hannover-Langenhagen αναγκάστηκε προσωρινά να διακόψει τις απογειώσεις και προσγειώσεις λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Ο καύσωνας έφερε τις ακραίες καταιγίδες

Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι συνδέουν το φαινόμενο με την απότομη αλλαγή της ατμοσφαιρικής κατάστασης μετά το κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Ο συνδυασμός πολύ θερμών αέριων μαζών και αυξημένης υγρασίας δημιούργησε συνθήκες έντονης αστάθειας, ευνοώντας την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων με χαλάζι και ακραίες βροχοπτώσεις.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο ισχυρών καταιγίδων, έντονων βροχών, χαλαζιού και θυελλωδών ανέμων, ιδιαίτερα μετά την περίοδο με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Προειδοποιήσεις για νέα έντονα φαινόμενα

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η αστάθεια μπορεί να συνεχιστεί σε τμήματα της Γερμανίας, με πιθανότητα για νέες καταιγίδες, ισχυρές βροχές και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το νέο επεισόδιο ακραίου καιρού έρχεται σε μια περίοδο όπου μεγάλο μέρος της Ευρώπης δοκιμάζεται από διαδοχικά κύματα θερμότητας και απότομες εναλλαγές μεταξύ ακραίας ζέστης και έντονων καταιγίδων.

Πηγή: skai.gr

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