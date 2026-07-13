Το ΝΑΤΟ καταδικάζει τις «κακόβουλες δραστηριότητες» της Ρωσίας στο internet

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ με σημερινή τους ανακοίνωση καταδικάζουν τις κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, οι οποίες, σύμφωνα με τη Συμμαχία, έχουν στόχο τη δολιοφθορά υποδομών και κυβερνητικών φορέων.

«Καταδικάζουμε έντονα τις επίμονες κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, η οποία αξιοποιεί το κυβερνο-οικοσύστημά της για να στοχοποιήσει συμμάχους και εταίρους του ΝΑΤΟ», αναφέρει η Συμμαχία σε ανακοίνωση της.

«Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν απειλή για την ασφάλεια των συμμάχων. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αυτές τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες παραβιάζουν τους συμφωνημένους διεθνείς κανόνες υπεύθυνης συμπεριφοράς των κρατών στον κυβερνοχώρο».

Η ΕΕ επέκτεινε σήμερα τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές πρόσωπα και οντότητες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην διάπραξη εγκληματών στον κυβερνοχώρο για λογαριασμό της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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