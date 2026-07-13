Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ΝΑΤΟ καταδικάζει τις «κακόβουλες δραστηριότητες» της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο

Το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες που παραβιάζουν διεθνείς κανόνες υπεύθυνης συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Το ΝΑΤΟ καταδικάζει τις «κακόβουλες δραστηριότητες» της Ρωσίας στο internet

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ με σημερινή τους ανακοίνωση καταδικάζουν τις κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, οι οποίες, σύμφωνα με τη Συμμαχία, έχουν στόχο τη δολιοφθορά υποδομών και κυβερνητικών φορέων.

«Καταδικάζουμε έντονα τις επίμονες κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο, η οποία αξιοποιεί το κυβερνο-οικοσύστημά της για να στοχοποιήσει συμμάχους και εταίρους του ΝΑΤΟ», αναφέρει η Συμμαχία σε ανακοίνωση της.

«Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν απειλή για την ασφάλεια των συμμάχων. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αυτές τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες παραβιάζουν τους συμφωνημένους διεθνείς κανόνες υπεύθυνης συμπεριφοράς των κρατών στον κυβερνοχώρο».

Η ΕΕ επέκτεινε σήμερα τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές πρόσωπα και οντότητες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην διάπραξη εγκληματών στον κυβερνοχώρο για λογαριασμό της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΑΤΟ Ρωσία κυβερνοεπιθέσεις Βέλγιο υποδομές κυβερνοασφάλεια Ψυχρός Πόλεμος δύση Υβριδικός Πόλεμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο