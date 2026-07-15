Μήλος: Συνελήφθη 34χρονος για διακίνηση κοκαΐνης – Βρέθηκαν πάνω από 186 γραμμάρια ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τη σύλληψη πραγματοποιήθηκαν έρευνες κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 6.250 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εξετάζεται αν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά ακριβείας, μεγάλο αριθμό συσκευασιών που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία και διανομή των ναρκωτικών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με αγοραπωλησίες ουσιών. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε επίσης το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 34χρονος για τη διακίνηση.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και η προσπάθεια διαφυγής

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στην κατοχή των αστυνομικών και μετά από συντονισμένη έρευνα για τη δράση του 34χρονου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και την επικείμενη διενέργεια ελέγχου, επιχείρησε να απομακρυνθεί και να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε το όχημά του για τη συστηματική διακίνηση κοκαΐνης, πραγματοποιώντας συναλλαγές με αγοραστές, ενώ έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες σε διαφορετικά σημεία κοντά στην κατοικία του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων.

Ο 34χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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