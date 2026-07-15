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Η αντίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς σε σχόλιο πως δεν θα είναι επιδραστικός τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ

O Λεμπρόν Τζέιμς ξεκαρδίστηκε με όσα ανέφερε σχολιαστής του ΝΒΑ για τον ίδιο

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Λεμπρόν

Την αντίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς προκάλεσαν τα σχόλια του Κρις Μπρόκμαν. Ο podcaster ανέφερε πως ο 41χρονος άσος «... δεν θα είναι επιδραστικός τη νέα σεζόν και όλοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για αυτό».

Ο «βασιλιάς», που βρίσκεται στην αναζήτηση της επόμενης ομάδας του μετά την αποχώρηση από τους Λέικερς, αναδημοσίευσε το βίντεο αυτό βάζοντας ξεκαρδιστικά emoji.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε φέτος 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 60 ματς με τους Λέικερς στην κανονική περίοδο, ενώ στα playoffs είχε 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ, 6,7 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι τρεις επικρατέστεροι προορισμοί για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ είναι οι Καβαλίερς, οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Σίξερς.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA
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