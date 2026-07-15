Το ιαπωνικό κοινοβούλιο ψήφισε τροπολογία για τον χαρακτηρισμό των περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων ως «χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε το πρακτορείο NHK news την Τετάρτη. Προηγουμένως, αυτά ενέπιπταν στον "Νόμο περί Υπηρεσιών Πληρωμών".

Ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα κρυπτονομίσματα θα υπόκεινται πλέον σε αυστηρότερους κανονισμούς —όπως αυτούς που διέπουν τη χρήση προνομιακών πληροφοριών— ενώ η τροποποίηση του νόμου θα συνεπάγεται αυστηρότερες κυρώσεις για μη αδειοδοτημένες συναλλαγές, τονίζει το Reuters.

Ο αριθμός των λογαριασμών χρηστών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στην Ιαπωνία αυξάνεται σταθερά, και οι εταιρείες του κλάδου προετοιμάζονται να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό Ιαπώνων επενδυτών.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός ενός έτους, σύμφωνα με το NHK.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.