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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 διαρρήκτες που «άνοιγαν» αυτοκίνητα παραθεριστών

Οι δύο ημεδαποί, δρώντας από 26 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, διέπραξαν 8 διαρρήξεις αυτοκινήτων, αφαιρώντας συνολικά αντικείμενα αξίας πάνω από 11.000 ευρώ

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κλοπή αυτοκινήτου

Χειροπέδες σε δύο άνδρες που διέπρατταν διαρρήξεις σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο ημεδαποί, δρώντας από κοινού, το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2026, διέπραξαν οκτώ διαρρήξεις αυτοκινήτων, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.250 ευρώ και αντικείμενα αξίας πάνω από 11.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη Χαλκιδική κλοπές αυτοκίνητα
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