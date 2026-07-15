Στο μικροσκόπιο Ελλήνων και ξένων ειδικών εμπειρογνωμόνων βρίσκονται τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της Κυψέλης, κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό από το Γαλάτσι έως τον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί από το εξωτερικό με εξειδίκευση στα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα και διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών σε τοιχοποιίες και σοβάδες κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του μετροπόντικα.

Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων στα κτίρια, και δεν πρόκειται να ξεκινήσει εκ νέου τη διάνοιξη της σήραγγας μέχρι να ολοκληρωθούν τα πορίσματα και οι εκτιμήσεις των ειδικών.

Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό επισημαίνεται ότι οι ρωγμές που έχουν καταγραφεί δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, αλλά περιορίζονται σε στοιχεία τοιχοποιίας και επιχρισμάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τόσο οι τεχνικοί της Ελληνικό Μετρό όσο και η κατασκευάστρια κοινοπραξία εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες θα επανεκκινήσουν μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα.

Πάνω από 15 πολυκατοικίες με ρωγμές – Ανησυχία στους κατοίκους

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη έχουν εμφανίσει ρωγμές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι φθορές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρές.

Σε μία από τις πολυκατοικίες έχει καταγραφεί μεγάλη και βαθιά ρωγμή, ενώ ακόμη δύο με τρεις πολυκατοικίες παρουσιάζουν αντίστοιχες φθορές, προκαλώντας προβληματισμό στους κατοίκους.

Οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει ανακοινώσεις στις εισόδους των κτιρίων και έχουν προχωρήσει σε καταγραφή των ζημιών. Σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αποφασίστηκε η συλλογική καταγραφή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές, με στόχο να ζητηθούν σαφείς απαντήσεις και πλήρης ενημέρωση.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους: «Προσπαθούμε να κάνουμε μια καταγραφή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές, έτσι ώστε συλλογικά να απαιτήσουμε διαφάνεια σχετικά με τις μετρήσεις».

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει υπεύθυνες απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό και ζητούν ενημέρωση για τις μετρήσεις και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τους ελέγχους.

Σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Για σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με αντικείμενο το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει υπογράψει τον Ιανουάριο του 2022 μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό και πλέον καλείται να εξετάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι κάτοικοι της περιοχής.

Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των πολιτών για την ασφάλεια των κτιρίων και την ανάγκη άμεσων και ξεκάθαρων απαντήσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: skai.gr

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