Σουδάν: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να βαθύνει τον εφιάλτη της πείνας

Η ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν κινδυνεύει να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος, η μείωση της διεθνούς βοήθειας και οι επιπτώσεις από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί να βυθίσει εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία πείνα.



Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (ΠΕΠ) προειδοποιεί ότι η χώρα κάνει «βήματα προς τα πίσω» στη μάχη κατά της επισιτιστικής ανασφάλειας, παρά τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων να αποτρέψουν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Ο υπηρεσιακός εκτελεστικός διευθυντής του ΠΕΠ, Καρλ Σκάου, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι η κατάσταση στο Σουδάν αποτελεί μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, τόσο σε αριθμούς όσο και σε ένταση.

«Δεν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα, οπισθοδρομούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες για εκατομμύρια αμάχους επιδεινώνονται καθημερινά.

Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν υπό τον στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστού ως Χεμέντι.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών στον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, είτε προς άλλες περιοχές του Σουδάν είτε προς γειτονικές χώρες όπως το Τσαντ, η Αίγυπτος και το Νότιο Σουδάν.

Οι καταστροφές στις υποδομές, η κατάρρευση της γεωργικής παραγωγής και η αδυναμία πρόσβασης των οργανώσεων αρωγής έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε συνθήκες ακραίας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), περίπου 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα οξείας πείνας.

Παράλληλα, περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφικά επίπεδα έλλειψης τροφίμων, ενώ πάνω από 100.000 άμαχοι βρίσκονται σε συνθήκες που αντιστοιχούν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού πριν από τον λιμό.

Φόβοι για νέα πολιορκία όπως στην Ελ Φάσερ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη βόρεια περιοχή του Κορντοφάν και ειδικά γύρω από την πόλη Ελ Ομπάιντ, όπου οι μάχες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ΠΕΠ φοβάται ότι η πόλη μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοια κατάσταση με την Ελ Φάσερ στο Νταρφούρ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι παγιδεύτηκαν επί μήνες, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα και φάρμακα.

Η Ελ Φάσερ, η πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, έχει αποτελέσει ένα από τα πιο αιματηρά μέτωπα του πολέμου, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προειδοποιούν για εγκλωβισμένους πληθυσμούς που κινδυνεύουν από λιμό.

Οι προσωρινές εκεχειρίες και η μείωση των συγκρούσεων σε ορισμένες περιοχές δημιούργησαν μικρές ελπίδες ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσε να αυξηθεί. Το ΠΕΠ εκτιμά ότι οι διανομές γύρω από την Ελ Ομπάιντ θα μπορούσαν να επεκταθούν από περίπου 100.000 σε 250.000 ανθρώπους.

Ωστόσο, η επανέναρξη των συγκρούσεων στο Νταρφούρ οδήγησε στο κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Τίνε, μιας κρίσιμης οδού ανεφοδιασμού από το Τσαντ προς τις πληγείσες περιοχές.

Οι περικοπές βοήθειας αφήνουν εκατομμύρια χωρίς τρόφιμα

Η διεθνής ανθρωπιστική επιχείρηση στο Σουδάν βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή χρηματοδοτική κρίση.

Το ΠΕΠ αναγκάστηκε μέσα σε έναν χρόνο να μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων που υποστηρίζει από περίπου 5 εκατομμύρια σε 3,5 εκατομμύρια, ενώ σε ορισμένες περιοχές περιορίστηκαν ακόμη και οι ποσότητες τροφίμων που διανέμονται.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό περίπου 646 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς μειώθηκαν οι συνεισφορές μεγάλων δωρητών, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Βρετανία.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι χωρίς άμεση χρηματοδότηση, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μαζική αύξηση των θανάτων από πείνα και ασθένειες.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή φτάνει μέχρι τα χωράφια του Σουδάν

Ένας ακόμη παράγοντας που επιβαρύνει την κατάσταση είναι η διεθνής αναστάτωση στις αγορές ενέργειας και γεωργικών προϊόντων λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Το ΠΕΠ επισημαίνει ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η αύξηση του κόστους μεταφοράς και οι δυσκολίες στις εισαγωγές λιπασμάτων απειλούν την αγροτική παραγωγή του Σουδάν.



Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές λιπασμάτων από κράτη του Κόλπου, ενώ πολλοί αγρότες χρησιμοποιούν αντλίες άρδευσης που λειτουργούν με καύσιμα, το κόστος των οποίων αυξάνεται συνεχώς.

Η περίοδος της σποράς θεωρείται κρίσιμη. Αν οι αγρότες δεν μπορέσουν να καλλιεργήσουν λόγω υψηλού κόστους, η κρίση τροφίμων μπορεί να γίνει ακόμη βαθύτερη τους επόμενους μήνες.\

Ένας πόλεμος που απειλεί να ξεχαστεί

Παρά το τεράστιο ανθρώπινο κόστος, η σύγκρουση στο Σουδάν έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο διεθνώς, καθώς η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας έχει στραφεί στις κρίσεις της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής.

Οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι η «σιωπηλή» αυτή κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές πείνας των τελευταίων δεκαετιών.

Για το ΠΕΠ, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό: είτε θα υπάρξει ενίσχυση της ανθρωπιστικής προσπάθειας είτε εκατομμύρια Σουδανοί κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια ακόμη πιο δραματική πραγματικότητα.



Πηγή: skai.gr

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