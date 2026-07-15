Αγγλία εναντίον Αργεντινής... Η ποδοσφαιρική κόντρα του αιώνα επιστρέφει απόψε στο «διαστημικό» γήπεδο ΑΤ&Τ της Ατλάντας, με φόντο το επίζηλο τρόπαιο του φετινού Μουντιάλ και τελικό αντίπαλο την Ισπανία.

Today, it’s England v Argentina.



The last time England faced Argentina, Margaret Thatcher sent a task force to liberate the Falklands, and the lads sent them packing. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



{satire} pic.twitter.com/vqj1lri231 July 15, 2026

Κάποιοι -Άγγλοι προφανώς- εμπνεύστηκαν ένα απολαυστικό AI βίντεο, με τον προπονητή Τόμας Τούχελ, τον «φονικό» Χάρι Κέιν, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τους άλλους παίκτες των «λιονταριών» να φοράνε το «χακί» για το νέο «εθνικό έπος», τον... νέο πόλεμο των Φώκλαντ κατά των Αργεντινών υπό τις εντολές της Μάργκαρετ Θάτσερ. Ποιος κερδίζει στο επικό βίντεο που πήρε πατριωτική, για άλλους εθνικιστική, διάσταση; Η ερώτηση είναι ρητορική. Σε ένα συμφωνούν όλοι: οι επιρροές από Τζέιμς Μποντ και Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν είναι προφανείς...

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα, η Αγγλία του Τούχελ θα βασιστεί στο «δίδυμο» Κέιν – Μπέλιγχαμ έχει βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με 12 από τα 13 γκολ της ομάδας, ενώ η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι θα βασιστούν Λιονέλ βέβαια στον κορυφαίο κατά πολλούς ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, Λίονελ Μέσι.

«Την τελευταία φορά που η Αγγλία αντιμετώπισε την Αργεντινή, η Μάργκαρετ Θάτσερ έστειλε μια δύναμη για να απελευθερώσει τα Φώκλαντ, και έδιωξαν τους φουκαράδες με την ουρά στα σκέλια» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

Πηγή: skai.gr

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