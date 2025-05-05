Νέους τριγμούς στην πολιτική ζωή της Γαλλίας έχει προκαλέσει η πρόταση του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, να διενεργηθεί δημοψήφισμα με αντικείμενο την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, ενόψει της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Αντίθετη με την πρόταση που δημοσιοποίησε, με συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο Φρανσουά Μπαϊρού, είναι η αντιπολίτευση, ενώ με προβληματισμό την υποδέχθηκαν και οι βουλευτές που πρόσκεινται στον πρόεδρο Μακρόν.

Κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ ανέφεραν πως, από τη στιγμή που δεν είναι γνωστό το ερώτημα του δημοψηφίσματος, δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί κάνεις σε ό,τι αφορά τις νομικές, αλλά και τις πολιτικές πτυχές του.

Η πρόταση Μπαϊρού δεν είναι άσχετη με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Γαλλία έναντι των Βρυξελλών σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο από το 5,4% του ΑΕΠ που προβλέπεται να κλείσει το 2025, θα πρέπει να μειωθεί στο 4,6% το 2026 και στο 3% το 2029.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν διαθέτει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, τα δε αντιπολιτευόμενα κόμματα δεν δείχνουν διαθέσεις συμπόρευσης με την κυβερνητική πλευρά για την εφαρμογή οικονομικά περιοριστικών πολιτικών. Ταυτόχρονα δεν αποκλείουν την υπερψήφιση πρότασης μομφής κατά του Γάλλου πρωθυπουργού. Σημειώνεται πως από το 1958 και μετά έχουν διενεργηθεί στη Γαλλία 10 δημοψηφίσματα, χωρίς ωστόσο κανένα να αφορά ζητήματα της εσωτερικής οικονομικής πολιτικής.

