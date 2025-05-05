Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη νότια ρωσική περιοχή του Νταγκεστάν, όταν άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματός τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν και πολίτες.

#BREAKING: Public Shootout Leaves 3 Cops Dead in Dagestan Capital



A deadly shootout in the heart of Dagestan’s capital has resulted in three police officers killed and several civilians hospitalized.



Two of the suspects were neutralized in the intense gun battle, while the… pic.twitter.com/QMaPAtRtYc May 5, 2025

Ο Σεργκέι Μέλικοφ, ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί της τροχαίας επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δράστες.

Η επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 14:20 τοπική ώρα (11:20 GMT) στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, τη Μαχατσκάλα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Δύο από τους ένοπλους σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής της πόλης μέσω Telegram, τους οποίους κατονόμασε και ανέφερε ότι και οι δύο είχαν γεννηθεί το 2000.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι ακριβώς συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά σύμφωνα με κρατικά μέσα, κάποιοι από τους δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε κανάλια του Telegram και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν πολλές σορούς να κείτονται σε δρόμο της πόλης δίπλα σε περιπολικό. Καθώς περαστικοί πλησιάζουν να δουν, ακούγονται νέοι πυροβολισμοί από το βάθος του δρόμου.

Δύο ακόμη ένοπλοι, δύο αστυνομικοί και αρκετοί τραυματισμένοι πολίτες —ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 17 ετών— διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου τουλάχιστον ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό.

Στο Νταγκεστάν, μια κυρίως μουσουλμανική περιοχή, έχουν σημειωθεί αρκετές θανατηφόρες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάρτιο, δυνάμεις κατά της τρομοκρατίας σκότωσαν τέσσερις μαχητές που φέρονταν να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επίθεση σε περιφερειακό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: skai.gr

