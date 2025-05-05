Η Ρωσίδα δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Αικατερίνα Μπαραμπάχ, η οποία διέτρεχε τον κίνδυνο να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών στη Ρωσία επειδή είχε καταγγείλει τον πόλεμο στην Ουκρανία, φυγαδεύτηκε από τη χώρα της στη Γαλλία από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF), ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε παρουσία της.

Η 64χρονη δημοσιογράφος εξαφανίστηκε στις 13 Απριλίου από το σπίτι της, όπου είχε τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό στο πλαίσιο έρευνας που διεξαγόταν σε βάρος της για διάδοση «ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό.

Η σχετική εντολή είχε δοθεί από δικαστήριο της Μόσχας μετά τη σύλληψη της Μπαραμπάχ στα τέλη Φεβρουαρίου. Η δημοσιογράφος κινδύνευε να καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έως και δέκα ετών.

Το σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είχε ανακοινώσει στις 21 Απριλίου ότι η 64χρονη Μπαραμπάχ εντάχθηκε στον κατάλογο με τα πρόσωπα που καταζητούνται.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας», δήλωσε η δημοσιογράφος από την έδρα των RSF στο Παρίσι, προσθέτοντας ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 96χρονη μητέρα της για να δραπετεύσει από τη Ρωσία.

«Είναι τεράστια ανακούφιση και τεράστια χαρά να την έχουμε σώα και αβλαβή ανάμεσά μας στο Παρίσι», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα Τιμπό Μπρουτέν.

#Russia: Journalist Ekaterina Barabash recounted her escape from Russia, where she faced a ten-year prison sentence, at RSF headquarters in Paris today. The journalist is now safe in France thanks to an exfiltration operation coordinated by RSF.



Η Μπαραμπάχ, η οποία είχε γεννηθεί επί ΕΣΣΔ στο Χάρκοβο (στη σημερινή Ουκρανία), είχε επικρίνει σφόδρα την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο 2022.

«Λοιπόν καθάρματα, βομβαρδίσατε (την Ουκρανία), ισοπεδώσατε ολόκληρες πόλεις, σκοτώσατε καμιά εκατοστή παιδιά, πυροβολήσατε ειρηνικούς ανθρώπους, κρατήσατε την Μαριούπολη υπό πολιορκία, στερήσατε από εκατομμύρια ανθρώπους μια φυσιολογική ζωή, εξαναγκάζοντάς τους να φύγουν στο εξωτερικό;», είχε γράψει σε δημοσίευμά της, το οποίο επικαλέστηκε το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Meduza.

Τον Οκτώβριο του 2022, η μκο RSF είχε ήδη οργανώσει τη διαφυγή άλλης Ρωσίδας δημοσιογράφου, της Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η οποία κινδύνευε επίσης να καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών μετά την εμφάνισή της στη ρωσική κρατική τηλεόραση κρατώντας πανό κατά του πολέμου.

