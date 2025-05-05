Στρατιωτική παρέλαση, εκδηλώσεις, πικνίκ, εκθέσεις και η βασιλική οικογένεια από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ: η Βρετανία γιορτάζει από σήμερα τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη.

Τέσσερις ημέρες εορτασμών ξεκινούν σήμερα με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Λονδίνο - παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - στην οποία θα συμμετάσχουν και ουκρανικά στρατεύματα, σε ένδειξη υποστήριξης προς την εμπόλεμη Ουκρανία, αλλά και αυτά του ΝΑΤΟ.

Σε μια Ευρώπη που ανησυχεί, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, «η ειρήνη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ποτέ δεδομένη», είχε δηλώσει στις 9 Απριλίου ο βασιλιάς Κάρολος απευθυνόμενος στο ιταλικό κοινοβούλιο, αναφερόμενος «στην ηχώ μιας εποχής η οποία ελπίζαμε διακαώς ότι ανήκει στο παρελθόν».

Περιστοιχισμένος από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο 76χρονος Κάρολος, ο οποίος δίνει εδώ και 15 μήνες μάχη με τον καρκίνο, αναμένεται να εμφανιστεί στο μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ νωρίς το απόγευμα για να θαυμάσει παλιά και νέα αεροσκάφη που θα πετούν στον ουρανό.

Οι φετινοί εορτασμοί για το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου είναι «μια στιγμή εθνικής ενότητας», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι «μια στιγμή για να γιορτάσουμε αυτή την ειρήνη που κερδήθηκε τόσο δύσκολα, να τιμήσουμε τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους και να θυμηθούμε τις θυσίες που έκαναν τόσοι άνθρωποι για να εγγυηθούν την ελευθερία μας», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Σήμερα επίσης θα πραγματοποιηθεί στο Μπάκιγχαμ δεξίωση προς τιμή 50 βετεράνων του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και ανθρώπων που έζησαν την εποχή εκείνη.

Την ώρα που οι νεότερες γενιές αντιμετωπίζουν με ολοένα και μεγαλύτερη αδιαφορία τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εορτασμοί φέτος είναι ακόμη πιο σημαντικοί καθώς «πιθανόν είναι η τελευταία ευκαιρία να συμμετάσχουν επιζώντες» της εποχής εκείνης, εκτίμησε ο ιστορικός Ρόμπερτ Χέιζελ του University College London.

Αύριο, Τρίτη, η βασίλισσα Καμίλα θα θαυμάσει στον Πύργο του Λονδίνου μια εγκατάσταση που αποτελείται από περίπου 30.000 κεραμικές παπαρούνες, σύμβολα των θυμάτων πολέμου, ενώ πολλά κτίρια στη Βρετανία, ανάμεσά τους και το Μπάκιγχαμ, θα φωταγωγηθούν.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, όταν το μεσημέρι (14:00 ώρα Ελλάδας) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Ουέστμινστερ προσευχή παρουσία της βασιλικής οικογένειας και θα ακολουθήσει συναυλία στο Horse Guards Parade του Λονδίνου.

Εξάλλου την Πέμπτη οι παμπ θα μπορούν να κλείσουν δύο ώρες αργότερα.

