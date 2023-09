Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαιώνει ότι έπληξε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία - Δείτε βίντεο

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν την αεροπορική βάση Σάκι στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη αναφορά από πηγή εντός της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σε σύντομη ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι η αεροπορική βάση Σάκι στη δυτική Κριμαία αποτέλεσε στόχο των ουκρανικών δυνάμεων άμυνας, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

The Security Service of Ukraine and Ukrainian Naval Forces launched a large-scale strike on Saki military airfield in occupied Crimea last night - Suspilne, citing sources in SSU.



At least 12 combat aircraft (Su-24 and Su-30) were at the airfield, as well as a Pantsir missile… pic.twitter.com/Sc728YoauQ