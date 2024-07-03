Απόλυτα καταστροφικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Μπέριλ (Beryl ) από την Καραϊβική, ο οποίος χτύπησε τα εξωτικά νησιά με ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 260 χλμ της ώρα.

To Νησί Γιούνιον, στο ανεξάρτητο κρατίδιο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, ισοπεδώθηκε, με τους περισσότερους κατοίκους να μένουν άστεγοι.

«Το Union Island είναι σε τρομερή κατάσταση μετά το πέρασμα του Μπέριλ. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κτίρια όρθια. Τα σπίτια είναι ισοπεδωμένα, οι δρόμοι φραγμένοι και οι κολώνες του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει στους δρόμους» δήλωσε στο BBC κάτοικος του νησιού.

The struggle that my second home is experiencing is breaking my heart 💔. Union Island will rise again. #ThingsGoNiceAgain #HurricaneBeryl pic.twitter.com/NLwVwemE6q — Shavar Maloney (@shavarstar) July 3, 2024

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου, Ραλφ Γκονσάλβες, ο τυφώνας Μπέριλ έχει προκαλέσει «τεράστιες καταστροφές» στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, ενώ στο προκάλεσε σοβαρές ζημιές ή κατέστρεψε το 90% των σπιτιών στο Union Island.

Οι άστεγοι κάτοικοι προσπαθούν αν εγκαταλείψουν το νησί ενώ όσοι μένουν πίσω έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό.

Heartbreaking scenes emerging from Union Island, Grenadines 🇻🇨 after #HurricaneBeryl.



PM Gonsalves says local comms are down. UNICEF is on standby to assess the situation & deliver life-saving supplies to affected populations in the Eastern Caribbean.



📷: Dr Ralph Gonsalves pic.twitter.com/RF9zbZcIJc — UNICEF Eastern Caribbean (@UNICEFECA) July 1, 2024

Ο Μπέριλ, κατηγορίας 5, έπληξε χθες με σφοδρότητα τις νοτιοανατολικές Αντίλλες, προκαλώντας επίσης σημαντικές ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), αναμένεται να αποδυναμωθεί όταν φθάσει στα ανοικτά της Τζαμάικας σήμερα. ,

