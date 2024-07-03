Αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός από το ποδοπάτημα που έγινε χθες σε θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Στους 121 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών - κυρίως γυναίκες και παιδιά - ενώ αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Η τραγωδία συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 108 γυναίκες και επτά παιδιά, δήλωσε ο αξιωματούχος του κρατιδίου Μανόζ Κούμαρ Σινγκ.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα στο έδαφος έξω από ένα τοπικό νοσοκομείο ενώ οι συγγενείς κουβαλούν τους νεκρούς στους ώμους τους.

Sad news!



122 people died and 150 were injured in a stampede during a satsang in Hathras, UP.



Many women and children were also among the dead.



The pictures that are coming are quite horrifying. What happened was very wrong... May God give peace to the souls of those who died.… pic.twitter.com/qnGqFuQDM5 — Bharat Tech & Infra (@bharatTechINDIA) July 2, 2024

Στο θρησκευτικό φεστιβάλ συνέρρευσαν χιλιάδες πιστοί, επειδή παρευρέθηκε ένας υψηλόβαθμος ινδουιστής μοναχός. Μετά την τελετή, καθώς το πλήθος προσπαθούσε να τον πλησιάσει, έγιεν το φονικό ποδοπάτημα.

A few hours ago, a religious festival in Uttar Pradesh, India, drew an unusually large crowd because a high-ranking Hindu monk was attending. After the ceremony, a stampede happened, and 122 people have died so far. pic.twitter.com/8CULZ6fi4R — Tom Valentino (@TomValentinoo) July 2, 2024

Όπως αναφέρει η έκθεση της αστυνομίας, ο ιεροκήρυκας Σουραζπάλ, γνωστός και ως «Μπόλε Μπάμπα», αποχωρούσε από τη συγκέντρωση με το αυτοκίνητό του. Χιλιάδες πιστοί άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν προς το αυτοκίνητο, ποδοπατώντας άλλους που εξακολουθούσαν να βρίσκονται καθισμένοι. Κάποιοι άνθρωποι, λόγω του κατηφορικού εδάφους, έπεσαν σε γειτονικό χωράφι το οποίο ήταν γεμάτο λάσπη και ποδοπατήθηκαν.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλες αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες το ποδοπάτημα σημειώθηκε όταν πιστοί προσπάθησαν να μαζέψουν χώμα που είχε πατήσει ο ιεροκήρυκας ή ότι μια αμμοθύελλα προκάλεσε πανικό στους συγκεντρωμένους την ώρα που αποχωρούσαν.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες

«Μου είπαν ότι οι άνθρωποι έτρεξαν για να ακουμπήσουν τα πόδια του και προσπάθησαν να μαζέψουν χώμα και τότε δημιουργήθηκε ποδοπάτημα», εξήγησε ο Μανόζ Κούμαρ Σινγκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express. «Πολλοί άνθρωποι έπεσαν σε ένα γειτονικό χαντάκι», πρόσθεσε.

«Όλος ο κόσμος – όλο το πλήθος, περιλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών—αποχώρησαν από τον χώρο της εκδήλωσης την ίδια ώρα», δήλωσε η Σίλα Μαουρία μια 50χρονη αστυνομικός που βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας. «Προσπάθησα να βοηθήσω γυναίκες, αλλά λιποθύμησα και με πλάκωσε το πλήθος», πρόσθεσε. «Δεν ξέρω πώς, αλλά κάποιος με τράβηξε από εκεί και μετά δεν θυμάμαι πολλά πράγματα».

Ο Ραμ Νίβας, ένας 35χρονος αγρότης, δήλωσε ότι αναζητά την κουνιάδα του, την 54χρονη Ρούμλα, που αγοείται. «Δεν έχουμε καταφέρει να τη βρούμε πουθενά», είπε εξηγώντας ότι στη διάρκεια της νύκτας την έψαξε σε όλα τα νοσοκομεία της περιοχής. «Ελπίζουμε μόνο να είναι ακόμη ζωντανή», πρόσθεσε. «Ίσως απλώς να χάθηκε».

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι ανακοίνωσε αποζημίωση 2.400 δολαρίων για τους συγγενείς των νεκρών και 600 δολαρίων για τους τραυματίες.

Ο Γιόγκι Αντιτιανάθ, πρωθυπουργός του Ουτάρ Πραντές που είναι και ινδουιστής μοναχός, απηύθυνε τα συλλυπητήριά τους στους συγγενείς των θυμάτων και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα. Τα δυστυχήματα είναι συχνά σε χώρους λατρείας στην Ινδία, στη διάρκεια μεγάλων θρησκευτικών γιορτών στις οποίες συγκεντρώνονται εκατομμύρια πιστοί. Τουλάχιστον 224 προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε το 2008 γύρω από ναό στην πόλη Τζοντπούρ.

