Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ διέψευσε και πάλι τις φήμες για την υγεία του, λέγοντας στους οπαδούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «οι γιατροί λένε ότι έχω το σώμα ενός νεαρού άντρα».

Ο Καντίροφ, ένας από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας, έκανε ζωντανή ροή στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte κατά τη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας, όταν ένας ακόλουθος ρώτησε για την υγεία του.

«Αν τραγουδάω, αυτό σημαίνει ότι είμαι ζωντανός», είπε ο Καντίροφ, ο οποίος είχε ξεκινήσει το βίντεο τραγουδώντας. «Η υγεία μου είναι καλή, κάνω μικρές επισκευές κάθε τρεις μήνες και κάθε έξι μήνες μεγάλες επισκευές», είπε αστειευόμενος.

Ο Καντίροφ έχει αναγκαστεί επανειλημμένα να διαψεύσει τις φήμες ότι πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας και αναζητά ένα σχέδιο διαδοχής, καθώς εμφανίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο στο οποίο φαίνεται να μπερδεύει τα λόγια του.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Καντίροφ ισχυρίστηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις κάθε τρεις μήνες και το μόνο πρόβλημα που έχει είναι «μια ελαφριά ανεπάρκεια σε βιταμίνη D». Στη συνέχεια, η κάμερα έδειξε πλάνα με τον Καντίροφ να κάνει 30 push-ups, αν και δεν ήταν σαφές πότε γυρίστηκε.

Τον Απρίλιο, ο Καντίροφ έδειξε επίσης γνωμάτευση από γιατρό στο γυμναστήριο σε μια προσπάθεια να καταπνίξει τις φήμες για την κακή υγεία του.



Πηγή: skai.gr

