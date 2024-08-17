Λογαριασμός
Ο Καντίροφ έβαλε... πολυβόλο σε Tesla και κάλεσε τον Ίλον Μασκ στην Τσετσενία - Δείτε βίντεο

Ο Καντίροφ αποκαλεί τον Μασκ «ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής»

Καντίφορ

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Καντίροφ εκφράζει επίσης επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Ίλον Μασκ. Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

Δείτε βίντεο: 

«Περιμένουμε τα μελλοντικά προϊόντα σας που θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», έγραψε, χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία με την οποία περιγράφει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Tesla.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

