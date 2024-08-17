Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Καντίροφ εκφράζει επίσης επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Ίλον Μασκ. Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

Δείτε βίντεο:

Kadyrov said that Musk gave him a Cybertruck with which he will go to Ukraine. pic.twitter.com/PqsRny65cf — TOGA △ (@TOGAjano21) August 17, 2024

«Περιμένουμε τα μελλοντικά προϊόντα σας που θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», έγραψε, χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία με την οποία περιγράφει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Tesla.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

