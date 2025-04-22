Καναδάς: Θα μπορούσε ο Καναδάς να ενταχθεί στην ΕΕ; Απίθανο… όχι αδύνατο

Η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο στις κρίσιμες εκλογές του Καναδά αργότερα αυτόν τον μήνα - αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Καναδοί ενδιαφέρονται για την ιδέα να ενταχθούν στο μπλοκ σχολιάζει το Politico.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τη σχέση με τον βόρειο γείτονά του μέσω μιας καταιγίδας από τιμωρητικούς δασμούς και πολεμικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Καναδοί αναρωτιούνται αν θα έπρεπε να έρθουν πιο κοντά με νέους, πιο αξιόπιστους συμμάχους.

Και εδώ μπαίνουν στη συζήτηση οι Βρυξέλλες.

Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση, ένα τεράστιο 44 τοις εκατό των Καναδών δήλωσε ότι υποστηρίζει την ιδέα της ένταξης στην ΕΕ, σε σύγκριση με μόνο το 34 τοις εκατό που απέρριψε την ιδέα.

Η γενική εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνο σημείωσε ότι τις Βρυξέλλες «τιμούν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δημοσκόπησης», αλλά φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες είναι επιλέξιμες για ένταξη, σύμφωνα με τις ιδρυτικές συνθήκες του μπλοκ.

Όμως, ενώ η ένταξη του Καναδά στην ΕΕ μπορεί να ακούγεται τραβηγμένη ακόμη και για την Επιτροπή, οι ειδικοί της ΕΕ που ανέλυσαν την ερώτηση για το Politico είπαν ότι αν και ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν απίθανο να πετύχει… δεν είναι στην πραγματικότητα αδύνατο.

«Ο Καναδάς σίγουρα θα πληρούσε τις προϋποθέσεις»

Η περίπτωση του Καναδά ως το 28ο μέλος του μπλοκ φαίνεται να βασίζεται κυρίως στη συγκλίνουσα νοοτροπία.

Αν και χωρίζονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και χιλιάδες χιλιόμετρα, ο Καναδάς και η ΕΕ μοιράζονται πολλά κοινά συμφέροντα: ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, κοινές δημοκρατικές αξίες και, βέβαια, τον πονοκέφαλο που προκαλεί η αμερικανική διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό θέτει το ερώτημα — δεδομένου ότι η Πίνο επισήμανε την ορολογία στο άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι «κάθε ευρωπαϊκό κράτος… μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της Ένωσης» — υπάρχει κάτι πέρα ​​από την απλή γεωγραφία που κάνει μια χώρα ευρωπαϊκή και θα μπορούσε ο Καναδάς να πληροί τις προϋποθέσεις;

Η περίπτωση του Μαρόκου

«Το να είσαι Ευρωπαίος είναι περισσότερο θέμα αντίληψης», σχολίασε στο Politico η Ζιζέλ Μπος, καθηγήτρια υποστήριξης της εξωτερικής δημοκρατίας της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ.

«Νομικά και τυπικά ένα ευρωπαϊκό κράτος στην πραγματικότητα δεν ορίζεται, και κοιτάζοντας το παρελθόν, είχαμε ευρωπαϊκά κράτη που κατά κάποιο τρόπο δεν περιορίζονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο», είπε η Μπος, επισημαίνοντας ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν υπερπόντια εδάφη στην Καραϊβική, τον Ειρηνικό και την Αρκτική.

Αποκάλεσε τους Καναδούς «ειδικούς Ευρωπαίους, κατά κάποιο τρόπο» για λόγους όπως η πίστη τους στο κράτος πρόνοιας, τα πολιτικά και νομικά τους συστήματα που βασίζονται σε ευρωπαϊκά μοντέλα και πολλοί Καναδοί με καταγωγή από τη Γηραιά Ήπειρο.

«Ο Καναδάς θα πληρούσε σίγουρα τις προϋποθέσεις, καθώς είναι από πολλές απόψεις πιθανώς πιο κοντά σε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες, θεσμούς και πολιτικές από πολλές από τις σημερινές υποψήφιες χώρες» σχολίασε από πλευράς του ο Φρανκ Σίμελφενινγκ, καθηγητής ευρωπαϊκής πολιτικής στο ETH Ζυρίχης,

Αυτές οι υποψήφιες χώρες περιλαμβάνουν χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και την Ουκρανία και τη Μολδαβία που προχωρούν (αν και αργά) στην ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και η Τουρκία και η Γεωργία, που έχουν σταματήσει λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και των ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Πάντως, στους ευρωπαϊστές της Οτάβα θα πρέπει να επισημανθεί πως όταν ο νότιος γείτονας της ΕΕ, το Μαρόκο, υπέβαλε αίτηση για ένταξη το 1987, η αίτησή του απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν ευρωπαϊκό κράτος.

Δεν θα άρεσε στους Γάλλους αγρότες

Πάντως, οι Καναδοί θα πρέπει να είναι βέβαιοι πως μιλάνε πολύ σοβαρά για τη λεγόμενη ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Μέχρι στιγμής, οι απαντήσεις στη δημοσκόπηση μπορεί να ήταν «μια συναισθηματική κίνηση από την πλευρά των Καναδών», σύμφωνα με τη Μπος.

Πριν από την ένταξη στην ΕΕ το 2004, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έθεταν συνεχώς την προσχώρησή τους ως «επιστροφή στην Ευρώπη», την ιστορική τους κοιτίδα.

Οι Καναδοί δεν έχουν εκφράσει παρόμοια συναισθήματα — τουλάχιστον όχι προς το παρόν.

Ο Ίαν Μποντ, αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης, πιστεύει ότι «θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι ο Καναδάς είναι ευρωπαϊκή χώρα» για διάφορους λόγους.

Ακόμη και αν περνούσε το τεστ της λεγόμενης... ευρωπαϊκότητας, τα «πρακτικά οικονομικά» θα εμπόδιζαν, είπε.

«Ο Καναδάς θα πρέπει τότε να βάλει τελωνειακά σύνορα με τις ΗΠΑ και να εφαρμόσει δασμούς και κανονισμούς της ΕΕ στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ... Θα ήταν απίστευτα καταστροφικό από οικονομική άποψη. Θα αντιστάθμιζε κάθε όφελος που θα περίμενε να έχει από την ένταξη [ΕΕ] για πολλά, πολλά χρόνια», υπογράμμισε ο Μποντ.

Σημείωσε επίσης ότι για να επιτραπεί ένα νέο μέλος στο μπλοκ θα απαιτούσε ομοφωνία — ακόμη και δημοψηφίσματα σε ορισμένες χώρες μέλη, όπως η Γαλλία.

«Πόσο συχνά οι Γάλλοι αγρότες ψήφισαν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου με άλλα μέρη του κόσμου;... Είναι πιο πιθανό να τα τινάξουν όλα στον αέρα σε μια προσπάθεια να το (σ.σ ένταξη Καναδά) αποτρέψουν από το να συμβεί», πρόσθεσε.

Είναι απίθανο

Τέλος, το πράσινο φως για την ένταξη του Καναδά στην ΕΕ θα μπορούσε να εκνευρίσει ορισμένες χώρες, όπως η Τουρκία, οι οποίες βρίσκονται στην... ουρά κυριολεκτικά για δεκαετίες.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό βραχυπρόθεσμα, λόγω των διαδικασιών και της κατάστασης της ένωσης και της διεύρυνσης», είπε η Μπος.

Αντίθετα, αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο Καναδάς είναι να βελτιώσει τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, παρατήρησε ο Μποντ.

Και φαίνεται ότι οι καναδικές αρχές ασχολούνται ήδη με αυτό το θέμα. Ο νέος πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό στη Γαλλία στις 17 Μαρτίου για να συζητήσει την οικοδόμηση ισχυρότερων οικονομικών, αμυντικών και εμπορικών δεσμών με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Αλλά μπορεί επίσης να έκανε ένα μοιραίο λάθος για οποιεσδήποτε τυχόν μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες για την ΕΕ, όταν αποκάλεσε τον Καναδά την «πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

Εάν οι Βρυξέλλες κρατούσαν σημειώσεις, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ αν ο Καναδάς υποβάλει πράγματι αίτηση ένταξης.

Πηγή: skai.gr

