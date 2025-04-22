Η κηδεία και τα σχέδια διαδοχής του Πάπα

H σορός του Πάπα Φραγκίσκου τοποθετήθηκε νωρίς το πρωί σε ξύλινο φέρετρο, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος. Αύριο, από το παρεκκλήσι του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, το φέρετρο θα μεταφερθεί στις 9 ώρα Ιταλίας στην βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου.

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την κηδεία

Στην οδό Della Conciliazione, η οποία οδηγεί από τον Τίβερη στον Άγιο Πέτρο, άρχισαν ήδη να τοποθετούνται γιγαντοοθόνες για το πλήθος πιστών που θα παρακολουθήσει την κηδεία. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο το πρωί στις 10 ώρα Ιταλίας, με όσο γίνεται απλούστερο τελετουργικό, σύμφωνα με τις επιθυμίες του εκλιπόντα ποντίφικα.



Ανακοίνωσαν ήδη ότι θα έρθουν στην Ρώμη για το «ύστατο χαίρε» στον Αργεντινό ποντίφικα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλοί άλλοι διεθνείς ηγέτες. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα δώσει το παρών καιο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ιδιαίτερα έντονη θα είναι και η παρουσία πιστών από την Αργεντινή, από την πατρίδα του Πάπα Μπεργκόλιο και την εκκλησία την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ως αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες.



«Με τον θάνατο δεν τελειώνουν όλα, είναι μια καινούρια, πλήρης αρχή. Η αρχή της αιώνιας ζωής», είχε γράψει πρόσφατα ο Φραγκίσκος, σε εισαγωγή βιβλίου Ιταλού καρδινάλιου, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι ίσως δεν θα έπρεπε να υποβάλει τον εαυτό του σε τόσο μεγάλο στρες, ότι έπρεπε να αποφύγει το Πάσχα τον γύρο της πλατείας του Αγίου Πέτρου κάτω από τον ήλιο με το άσπρο, παπικό τζιπ. Ίσως έχουν δίκιο, αλλά όσοι γνώριζαν καλά τον «Πάπα των φτωχών» ξέρουν ότι θεωρούσε χρέος και μοναδική αποστολή του να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των πιστών, ως συνεπής ποιμένας.

Στο κονκλάβιο όλα τα σενάρια είναι πιθανά μέχρι τελευταία στιγμή

Αρχίζουν τώρα οι αναφορές στην διαδοχή και στην τέλεση του κονκλάβιου. Σύμφωνα με προβλέψεις, η πύλη της Καπέλα Σιξτίνα, όπου θα συνεδριάσουν σε απόλυτη απομόνωση οι καρδινάλιοι, προβλέπεται να ανοίξει γύρω στις 5 Μαΐου. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία εκλογής του διαδόχου του Φραγκίσκου θα είναι 136. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ. Στους επικρατέστερους υποψήφιους συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της Συνέλευσης Επισκόπων Ιταλίας, καρδινάλιος Ματτέο Τζούπι, ο οποίος θεωρείται πολύ κοντά στην γραμμή και στην συνολική αντίληψη του ρόλου της Εκκλησίας που είχε ο Φραγκίσκος. Στο κονκλάβιο, όμως, όλα είναι πιθανά - μέχρι και την τελευταία στιγμή. Με ισορροπίες, συγκλίσεις και συμφωνίες που παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, μυστικές και απρόβλεπτες.

