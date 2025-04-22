Φραγκίσκος-Βαρθολομαίος: Δύο ιεροί φίλοι

Μεταξύ του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη εξελίχθηκε μία στενή σχέση φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης. Μία αποτίμηση της Αριάνας Φερεντίνου.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Για πάνω από 1.3 δισεκατομμύρια πιστούς του σε όλο τον κόσμο, η χθεσινή ημέρα ήταν ημέρα πένθους για την απώλεια ενός θρησκευτικού ηγέτη, που χαρακτήριζε η ταπεινότητα, η απλότητα και ο ανθρωπισμός. Ο φυσικός του θάνατος συνέβη την επομένη της εορτής του Πάσχα, που φέτος εορτάστηκε από κοινού από τους Ορθόδοξους και του Καθολικούς, σε μια χρονιά που ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εκφράσει την επιθυμία να βρίσκεται στην Τουρκία για να εορτάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο την 1400 επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έγινε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325.μ.Χ.



H παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην τελετή ενθρόνισης του Πάπα Φραγκίσκου στις 19 Μαρτίου του 2013 στη Ρώμη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως που παραβρέθηκε σε ενθρόνιση Πάπα μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Για εμάς που παρακολουθούμε από κοντά τη ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η εμφάνιση ενός τόσο καλόκαρδου και προσηνή ιεράρχη, που χαμογελούσε συχνά και χαιρετούσε τους πάντες, μας είχε εντυπωσιάσει. Κάθε επίσκεψή του στο Φανάρι προσέλκυε πλήθος δημοσιογράφων, Τούρκων και ξένων, που κάλυπταν κάθε του κίνηση.

Στενή φιλία και αμοιβαία κατανόηση

Όσοι γνωρίζαμε από κοντά τον Οικουμενικό Πατριάρχη είδαμε από νωρίς στο πρόσωπο του Πάπα Φραγκίσκου την απαρχή μιας πολύ στενής σχέσης φιλίας μεταξύ τους και μιας αμοιβαίας κατανόησης για σοβαρούς κοινούς θρησκευτικούς στόχους, επίκεντρο των οποίων ήταν η πλήρης κοινωνία μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η στενή αυτή σχέση φάνηκε στις κοινές δράσεις τους. Το 2014 ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφτηκαν μαζί τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, προσευχήθηκαν στον Πανάγιο Τάφο και υπέγραψαν Κοινή Διακήρυξη για την πλήρη κοινωνία Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο πρώτος αρχηγός κράτους, που έγινε δεκτός στην Άγκυρα από τον νεοεκλεγμένο τότε πρόεδρο Ερντογάν! Την επόμενη ημέρα όμως τον είδαμε να φτάνει στο Φανάρι μαζί με την ακολουθία του, για να παρακολουθήσει το συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου - ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, του προστάτη της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Ήταν μια σημαντική ημέρα για τις σχέσεις των δυο Εκκλησιών. Όλοι μας είδαμε τους δυο ποιμενάρχες στον Εξώστη του Οικουμενικού Πατριαρχείου να καταχειροκροτούνται από πλήθος πιστών.

Μία ιστορική επίσκεψη στη Μόρια

Το 2016, μέσα στη δίνη του μεταναστευτικού, ο Πάπας Φραγκίσκος, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, βρίσκονται στην Μόρια της Λέσβου, όπου ευλογούν εκατοντάδες μετανάστες, ασυνόδευτα παιδιά, γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, απελπισμένους άνδρες, που κατόρθωσαν να φτάσουν στα παράλια του νησιού και να επιβιώσουν. Την μεγάλη συγκίνησή του από την επίσκεψη στη Μόρια μας περιέγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την επιστροφή του στο Φανάρι: «Δεν είχα τι να πω σε αυτά τα παλληκαράκια που δεν ήξεραν τι θα απογίνουν», μας είπε.



Πέντε χρόνια αργότερα ο Πάπας Φραγκίσκος θα επιστρέψει στη Λέσβο, χωρίς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με την πρόσκληση της τότε προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακκελαροπούλου. Με την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που τον χαρακτήριζε επέκρινε την αδιαφορία των ευρωπαϊκών χωρών, την εκμετάλλευση των προσφύγων και το ότι «μετά από πέντε χρόνια ελάχιστα έχουν αλλάξει».



Η σχέση του Καθολικού ποιμενάρχη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ήταν στενότατη. Ο Πάπας Φραγκίσκος προσκαλούσε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον είχε στο πλευρό του σε όλες τις πρωτοβουλίες διαθρησκειακού διαλόγου, αποκαλώντας τον «αγαπητό αδελφό». Τον περασμένο Μάιο, παρά την ασθενή του υγεία, ο Πάπας Φραγκίσκος εκδήλωσε την ισχυρή επιθυμία να επισκεφτεί το Φανάρι το 2025. Από τον Ιανουάριο άρχισαν οι προετοιμασίες για την επίσκεψη και για τον εορτασμό της επετείου των 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε της Νίκαια της Βιθυνίας.



Βαθιά του επιθυμία, όπως και του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν να επιστρέψουν σύντομα οι δυο Εκκλησίες σε μόνιμο, κοινό εορτασμό του Πάσχα. Στο χθεσινό συγκινητικό μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου, διαβάζουμε για το «μοιραίο άγγελμα της κοιμήσεώς του μέσα στην ατμόσφαιρα της πασχαλινής χαράς» και για μια «αδελφική φιλία και συνεργασία για το καλό των δυο εκκλησιών» που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της ανόδου του στον παπικό θρόνο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλά για έναν πιστό φίλο, συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη, ένα γνήσιο φίλο της Ορθοδοξίας, αλλά και έναν προσωπικό φίλο «Θα τον ενθυμούμεθα πάντοτε», καταλήγει με έντονη την αίσθηση της προσωπικής απώλειας.

