Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό υποσχέθηκε σήμερα «σθεναρή και ξεκάθαρη» απάντηση της χώρας του στους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα, «αν αυτό καταστεί αναγκαίο» σε περίπτωση αποτυχίας μιας φιλικής διευθέτησης.

«Θα εργαστούμε με την αμερικανική κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να αναδείξουμε τον αρνητικό αντίκτυπο αυτών των απαράδεκτων δασμών στους Αμερικανούς και στους Καναδούς», δήλωσε o Τριντό στην τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV), στο περιθώριο της συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι.

«Θα εργαστούμε επίσης με τους εταίρους και διεθνείς φίλους μας. Και αν αυτό καταστεί αναγκαίο, η απάντησή μας θα είναι βέβαια σθεναρή και ξεκάθαρη», προειδοποίησε.

Ο Τριντό εκτίμησε πως οι αμερικανικοί δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο θα είναι αντιπαραγωγικοί οικονομικά γιατί «οι οικονομίες μας είναι ενοποιημένες».

«Ο καναδικός χάλυβας και το αλουμίνιο χρησιμοποιούνται σε έναν αριθμό κρίσιμων αμερικανικών βιομηχανιών, είτε πρόκειται για την άμυνα, τη ναυπηγική, τη μεταποίηση, την ενέργεια είτε για τα αυτοκίνητα», εκτίμησε.

Σε ένα νέο στάδιο του εμπορικού πολέμου στον οποίο έχει αποδυθεί αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Δευτέρα, διάταγμα που ορίζει τη 12η Μαρτίου ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος νέων δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο «χωρίς εξαιρέσεις», όπως είπε.

Πηγή: skai.gr

