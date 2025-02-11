Ο πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε σήμερα τη βούληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών λέγοντας πως η πολιτική αυτή αποτελεί «μείζονα κρίση» που «πλήττει την αξιοπρέπειά τους».

Η απέλαση «προσώπων που, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν φύγει από τη χώρα τους για λόγους ακραίας φτώχειας, ανασφάλειας, εκμετάλλευσης, διωγμών ή σοβαρής επιδείνωσης του περιβάλλοντος πλήττει την αξιοπρέπεια πολυάριθμων ανδρών και γυναικών», τονίζει ο Φραγκίσκος σε ανοικτή επιστολή που έστειλε στους Αμερικανούς επισκόπους και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό.

Ο πάπας καλεί «όλους τους πιστούς και όλα τα πρόσωπα καλής θέλησης (...) να εξετάσουν κατά πόσον είναι θεμιτές αυτές οι προδιαγραφές και οι πολιτικές, υπό το φως της αξιοπρέπειας του προσώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του».

Μολονότι χαρακτηρίζει «μείζονα κρίση (...) την έναρξη ενός προγράμματος μαζικών απελάσεων», ο πάπας αναγνωρίζει ωστόσο «το δικαίωμα μιας χώρας να αμυνθεί» εναντίον των μεταναστών που έχουν διαπράξει «σοβαρά εγκλήματα» στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη χώρα καταγωγής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

