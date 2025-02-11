Νέο σχέδιο Μελόνι: Απελάσεις μεταναστών μέσω Αλβανίας

Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδο, στο οποίο έχει βρεθεί, λόγω των κινήσεών της στο μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο νέος στόχος της δεξιάς συμμαχίας που κυβερνά την Ιταλία είναι να μετατρέψει τα δυο κλειστά προσφυγικά κέντρα που δημιούργησε στη βόρεια Αλβανία σε δομές για παράτυπους μετανάστες προς απέλαση.



Το όλο σχέδιο μέχρι τώρα προέβλεπε ότι στο Γκιαντέρ και στο Σενγκίν της Αλβανίας θα έπρεπε να μεταφέρονται αιτούντες άσυλο. Η ιταλική δικαιοσύνη όμως, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο καθώς και πριν από δέκα ημέρες δεν επικύρωσε την παραμονή περίπου εβδομήντα αιτούντων άσυλο στα κέντρα αυτά και η προσπάθεια της κυβέρνησης Μελόνι απέτυχε. Αναμένεται, τώρα, η ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ωστόσο είναι πολύ πιθανό να επιβεβαιώσει τις αποφάσεις της ιταλικής δικαιοσύνης.

Με μία απλή υπογραφή η αλλαγή χρήσης των προσφυγικών κέντρων;

Τώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, το εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει ότι στις δομές αυτές θα μεταφέρονται μετανάστες που πρέπει να απελαθούν. Η αλλαγή χρήσης των κέντρων της βόρειας Αλβανίας θα μπορούσε να γίνει με μια σχετικά απλή υπογραφή νομοθετικού διατάγματος. Διότι ο εσωτερικός χώρος τους θεωρείται ιταλική επικράτεια. O Ιταλός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τομάζο Φότι, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να παρέμβει με νέο, ειδικό μέτρο, που θα αφορά το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αλβανία.



Και στην περίπτωση αυτή όμως η Τζόρτζια Μελόνι κινδυνεύει να βρεθεί σε νέο αδιέξοδο: Σύμφωνα με ειδικούς, η μεταφορά παράτυπων μεταναστών προς απέλαση εκτός Ιταλίας αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και θα χρειαζόταν ούτως ή άλλως δικαστική απόφαση, η οποία να λέει ότι πρόκειται για άτομα, τα οποία λόγω επικινδυνότητας πρέπει να παραμείνουν σε κλειστές δομές.



Η όλη αυτή πρωτοβουλία για την Ιταλίδα πρωθυπουργό έχει μετατραπεί σε προσωπικό στοίχημα και δύσκολα θα κάνει πίσω. Πρόκειται για ένα μήνυμα που θέλει να στείλει -κυρίως- στους ψηφοφόρους του κόμματός της, Αδέλφια της Ιταλίας, μεγάλο μέρος των οποίων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ντόναλντ Τραμπ. H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης ωστόσο πρέπει να προσέξει να μην βρεθεί απομονωμένη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι στη φάση αυτή ελπίζει σε μια επικράτηση της κεντροδεξιάς στη Γερμανία, κάτι που σε ένα βαθμό θα μπορούσε να ενισχύσει τη γραμμή της στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Αλλά η σύμπλευσή της με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να της δημιουργήσει σύντομα και μία σειρά προβλημάτων με τις Βρυξέλλες, αρχίζοντας από την ανάγκη μιας συνολικής, ευρωπαϊκής διαχείρισης του κρίσιμου θέματος των εμπορικών δασμών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.