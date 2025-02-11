Τζέι Ντι Βανς για ΑΙ: «Μην σκοτώσουμε μία βιομηχανία που βρίσκεται σε ταχεία άνθηση».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε από το Παρίσι ότι η «υπερβολική ρυθμιστική πλαισίωση» της Τεχνητής Νοημοσύνης «μπορεί να σκοτώσει μία βιομηχανία που βρίσκεται σε ταχεία άνθηση».

Από το βήμα της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παρίσι, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ηγέτες χωρών και επικεφαλής εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Αμερική θα είναι απαλλαγμένα από ιδεολογικές προκαταλήψεις».

Επίσης τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα περιορίσουν ποτέ το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου για τους πολίτες μας».

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε αναπτυξιακές πολιτικές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε και πρόσθεσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ηγέτης στην AI και η κυβέρνησή μας εννοεί να παραμείνουν».

«Τώρα, αυτήν την στιγμή, αντιμετωπίζουμε την εκπληκτική προοπτική μίας νέας βιομηχανικής επανάστασης, αντίστοιχης με την επανάσταση της εφεύρεσης της ατμομηχανής», δήλωσε ο Βανς. «Αλλά ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί...αν η υπερβολική ρύθμιση αποθαρρύνει τους καινοτόμους να αναλάβουν τα αναγκαία ρίσκα για να προωθήσουν την μπάλα προς το τέρμα».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε τις χώρες για συμπράξεις με «αυταρχικά καθεστώτα», οι οποίες «ποτέ δεν είναι επωφελείς μακροπρόθεσμα», αναφερόμενος στις «βαριά επιδοτούμενες» εξαγωγές της τεχνολογίας 5G από την Κίνα.

«Η σύμπραξη μαζί τους είναι σαν να αλυσοδένεις την χώρα σου με έναν αυταρχικό αφέντη που επιδιώκει να διεισδύσει, να εγκατασταθεί και να αρπάξει τις πληροφοριακές υποδομές σου», προειδοποίησε ο Τζέι Ντι Βανς.



