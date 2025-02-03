Η κυβέρνηση της καναδικής επαρχίας Οντάριο, οικονομικού κέντρου της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με αμερικανικές εταιρείες, κίνηση που θα τις οδηγήσει να «χάσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα έσοδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ.

«Ας κατηγορήσουν για αυτό τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Φορντ, αντιδρώντας έτσι στην επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα.

Ο Φορντ ακύρωσε επίσης μια σύμβαση που είχε υπογράψει η τοπική κυβέρνηση - ύψους 100 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (66 εκατομμύρια ευρώ) - με τη Starlink, εταιρεία του Ίλον Μασκ, στενού συμμάχου του Αμερικανού προέδρου και μέλους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% σε εισαγωγές από το Μεξικό, τον Καναδά, ξεκινώντας έναν εμπορικό πόλεμο.

Εν μέσω του κλίματος αυτού, ο Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του στο Truth Social σήμερα ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου είπε ότι θα συνομιλήσει ξανά με τον Τριντό στις 15:00 (Ανατολική Ωρα ΗΠΑ, 23:00 ώρα Ελλάδας).

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε εκ νέου στους καναδικούς ρυθμιστικούς κανονισμούς του τραπεζικού συστήματος και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ως τον λόγο της επιβολής των αμερικανικών δασμών.

