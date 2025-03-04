Η απόφαση των ΗΠΑ να διακόψουν την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία σημαίνει ότι είναι πλέον ευθύνη της Ευρώπης να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να κρατήσει την πρώτη γραμμή του μετώπου κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Αυτή η πρώτη γραμμή του μετώπου είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για την Ευρώπη και τη Γαλλία», είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Πρόσθεσε ότι είναι καιρός η Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τα αμερικανικά όπλα.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια επιλογή που μας επιβάλλεται: αυτή της προσπάθειας και της ελευθερίας ή αυτή της άνεσης και της δουλείας», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

