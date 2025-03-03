Λογαριασμός
«Υπαρξιακή απειλή» για τον Καναδά οι δασμοί που εξήγγειλε ο Τραμπ, δηλώνει η Καναδή υπουργός Εξωτερικών

«Αυτό αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για εμάς και χιλιάδες θέσεις εργασίας στον Καναδά βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε η Καναδή υπουργός Εξωτερικών

Mélanie Joly

Οι τελωνειακό δασμοί που θέλει να επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε καναδικά προϊόντα αποτελούν «υπαρξιακή απειλή» για τον Καναδά, δήλωσε σήμερα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για εμάς και χιλιάδες θέσεις εργασίας στον Καναδά βρίσκονται σε κίνδυνο», τόνισε η Ζολί, μετά από τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι δασμοί σε Καναδά και Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ αύριο Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ δασμοί Καναδάς
