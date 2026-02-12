Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θα μεταβεί στον τόπο του μακελειού στο Τάμπλερ Ριτζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μαρκ Κάρνεϊ, Καναδός πρωθυπουργός, θα επισκεφθεί σύντομα το Τάμπλερ Ριτζ για να εκφράσει την υποστήριξή του στους κατοίκους μετά το μακελειό όπου οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν.

Η επίσκεψη πρόκειται να γίνει σε ημερομηνία που δεν έχει καθοριστεί ακόμα, με λεπτομέρειες που θα οριστικοποιηθούν με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κυρίως μέσα σε γυμνάσιο-λύκειο της πόλης και έχει προκαλέσει σοκ στον Καναδά, χώρα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους πολύνεκρες επιθέσεις σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού δήλωσε σήμερα ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ θα μεταβεί σύντομα στο Τάμπλερ Ριτζ για να εκφράσει την υποστήριξή του στους κατοικους αυτής της μικρής πόλης με ορυχεία στα δυτικά της χώρας, κατά την οποία οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη.

Δεν διευκρινίστηκε η ημέρα για αυτή την επίσκεψη, της οποίας οι λεπτομέρειες «μένει να οριστικοποιηθούν με τις τοπικές αρχές», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Καναδάς που δεν είναι συνηθισμένος στις πολύνεκρες επιθέσεις σε αντίθεση με τη γειτονική του χώρα, τις ΗΠΑ, είναι σε σοκ μετά το μακελειό αυτό κατά το οποίο επίσης τραυματίστηκαν 25 άνθρωποι και σημειώθηκε κυρίως μέσα στο γυμνάσιο-λύκειο της πόλης.

Το πρωί της Πέμπτης, η πόλη είναι παράξενα άδεια, τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά ενώ στο Τάμπλερ Ριτζ έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή.

Κοντά στο σχολείο και στην παιδική χαρά, ένα μικρό μπουκέτο με λουλούδια έχει τοποθετηθεί κάτω από ένα δέντρο αλλά και λούτρινα ζωάκια, ένας ροζ μονόκερος...

Η κυβέρνηση της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας κήρυξε τη σημερινή ημέρα πένθους στη μνήμη των θυμάτων. Επίσημες τελετές ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από σιγή ενός λεπτού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

