Ο Τζέσι Στρανγκ, 18 ετών, κατονομάστηκε ως ο Καναδός δράστης σχολικής επίθεσης που δολοφόνησε εννέα ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

Ο 18χρονος, ο οποίος αυτοπροδιοριζόταν τα τελευταία χρόνια ως κορίτσι (δεν ήταν τρανς) άνοιξε πυρ στη βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία το απόγευμα της Τρίτης, όπως δήλωσε στην Mail ένας γονέας, του οποίου ο γιος φοιτά στο σχολείο.

Ο γονέας, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι ο γιος του γνώριζε την οικογένεια του Στρανγκ και έπαιζε αθλητισμό με ένα από τα αδέλφια του. Ο γιος του βρισκόταν στο σχολείο την Τρίτη όταν ο Στρανγκ πραγματοποίησε τη φονική επίθεση. Τώρα «φοβάται να επιστρέψει στο σχολείο», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Τα Juno News και Western Standard News ήταν από τα πρώτα μέσα που ταυτοποίησαν τον Στρανγκ και περιέγραψαν τον δράστη ως βιολογικά άνδρα, που ταυτοποιείται ως γυναίκα με το όνομα Τζες. Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του Στρανγκ και το αν ήταν τρανς, μετά από επικοινωνία της Daily Mail.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στο σχολείο, ενώ ένα ακόμη θύμα πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε κοντινό σπίτι που πιστεύεται ότι συνδέεται με τη φονική επίθεση.

Πηγές, μάλιστα, ανέφεραν στη Mail ότι ο Στρανγκ ζούσε στο σπίτι αυτό μαζί με τρεις συγγενείς.

Πιστεύεται επίσης ότι ο Στρανγκ χρησιμοποιούσε αντωνυμίες she/her σε λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν πλέον διαγραφεί. Συγγενείς του τον χαρακτήριζαν λανθασμένα τρανς, ωστόσο ήταν απλά κροσντρέσερ.

Οι δύο μαθητές δήλωσαν στη Western Standard ότι ο Στρανγκ ήταν ένα «ήσυχο παιδί» που συχνά τον έβλεπαν «να κάθεται μόνος του σε μια γωνία».

Ο Ίρβινγκ ανέφερε ότι η μητέρα του εργάζεται στο σχολείο και βρισκόταν στον όροφο όπου σημειώθηκε η επίθεση. «Άκουσε σχεδόν όλους τους πυροβολισμούς», πρόσθεσε. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός του Στρανγκ ήταν γνωστοί στην κοινότητα του Tumbler Ridge και καλοί φίλοι της οικογένειάς του.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σε αυτή την πόλη αυτή τη στιγμή που να μην έχει επηρεαστεί από αυτό», είπε επίσης.

Πηγή: skai.gr

