Γερμανία: Έτοιμη να στείλει επιπλέον πυραύλους Patriot στην Ουκρανία

Η Γερμανία θα παραδώσει πέντε επιπλέον πυραύλους αναχαίτισης PAC-3 στην Ουκρανία , εφόσον άλλες χώρες συνεισφέρουν συνολικά 30, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Το PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) αποτελεί ένα από τα βασικά συστήματα που έχει προμηθεύσει η Δύση στην Ουκρανία για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη διάσωση ζωών», δήλωσε ο Πιστόριους στις Βρυξέλλες, μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

«Είναι ζήτημα ημερών και όχι εβδομάδων ή μηνών», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ότι η ανακοίνωση για τους Patriot δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, ωστόσο εμφανίστηκε «πολύ αισιόδοξος» ότι ο στόχος των 30+5 πυραύλων μπορεί να επιτευχθεί.





Πηγή: skai.gr

