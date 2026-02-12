Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την Πέμπτη από τους συμμάχους της Ουκρανίας ταχύτερες παραδόσεις συστημάτων αεράμυνας

«Το καθήκον του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τους Ευρωπαίους και τους άλλους εταίρους μας στο Ράμσταϊν, είναι να επιταχύνει την παράδοση κιβωτίων για την αεράμυνά μας. Αυτό είναι ένα βασικό καθήκον τώρα, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για όλους στην Ευρώπη», έγραψε στο X, ζητώντας συνεχή πίεση στη Μόσχα και εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς παραχωρήσεις στον επιτιθέμενο.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας για διάθεση πακέτου αεράμυνας ύψους 540 εκατομμυρίων λιρών για την Ουκρανία, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι συμπροέδρευε μιας συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, στην οποία παρευρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους, έναν πύραυλο κρουζ και περισσότερα από 200 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο, την Οδησσό, το Ντνίπρο και τις γύρω περιοχές.

Πηγή: skai.gr

