Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είπε χθες, Δευτέρα, στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών που συνέλαβε το Ισραήλ ήταν «απαράδεκτη» και χαρακτήρισε «καταστροφική» την κατάσταση στη Γάζα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Κάρνεϊ.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η φρικτή αντιμετώπιση πολιτών, περιλαμβανομένων Καναδών, οι οποίοι επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα, δεν είναι αποδεκτή και ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι ο Κάρνεϊ επανέλαβε την αντίθεση του Καναδά στην παράνομη επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, στη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη και στη βία εναντίον Παλαιστινίων αμάχων.

Παρότι ο Κάρνεϊ είχε καταδικάσει την περασμένη εβδομάδα την κακομεταχείριση των μελών του στολίσκου από το Ισραήλ, η χθεσινή του δήλωση υπογραμμίζει πόσο τεταμένες έχουν γίνει οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και σε κάποιους από τους στενότερους συμμάχους του.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Οτάβα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Οι ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού προηγουμένως κρατήθηκαν πάνω στον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla», ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, και σύμφωνα με τους διοργανωτές υπέστησαν κακομεταχείριση και αρκετοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι, ενώ τουλάχιστον 15 ακτιβιστές προέβησαν σε επίσημες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων βιασμών.

Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ διέψευσε τις κατηγορίες.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον Καναδά δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Globe and Mail ότι οι διμερείς σχέσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων είναι χειρότερες από ποτέ.

Ξεχωριστά, η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ δήλωσε ότι είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογό της Γκίντεον Σάαρ, στον οποίο είπε ότι η Οτάβα θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία στο Ισραήλ για την κακομεταχείριση Καναδών στον στολίσκο.

«Ανέφερα ότι η άρνηση σε Καναδούς πολίτες της πρόσβασης σε προξενικές υπηρεσίες, ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, παραβιάζει τη Σύμβαση της Βιέννης και δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ», έγραψε η υπουργός στο Χ.

Από την πλευρά του ο Σάαρ δήλωσε ότι είπε στην Άναντ πως οι ακτιβιστές είχαν εμπνευστεί από την Χαμάς.

«Επισήμανα επίσης το φρικτό κύμα αντισημιτισμού στον Καναδά--κατά μέσον όρο 19 περιστατικά την ημέρα. Η καναδική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα κατά της υποκίνησης σε αντισημιτισμό και των επιθέσεων», έγραψε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στο Χ.

Πηγή: skai.gr

