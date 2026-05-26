Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «δοκίμασαν νέο οπλικό σύστημα σε Ιρανούς αμάχους» κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάνοντας λόγο για επαχθές έγκλημα πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δημοσιοποίησε λεπτομέρειες για αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε κλειστό γυμναστήριο, το οποίο σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου, και, όπως τόνισε, σκότωσε 24 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι 2 ετών, ενώ τραυμάτισε περισσότερους από 130, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν πλέον μόνιμες αναπηρίες.

Ο Μπαγκάι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε ένα νέο οπλικό σύστημα και συγκεκριμένα πυραύλους εναέριας πυροδότησης, οι οποίοι εξαπέλυσαν «σφαιρίδια βολφραμίου υψηλής ταχύτητας που σάρωσαν την περιοχή προς κάθε κατεύθυνση με καταστροφική ισχύ».

«Δεν ήταν λάθος - ήταν μια υπολογισμένη απόφαση προκειμένου να δοκιμαστεί η καταστροφική ισχύς ενός νέου οπλικού συστήματος σε Ιρανούς αμάχους», δήλωσε ο Μπαγκάι.

«Μια τέτοια πράξη συνιστά σαφές και απεχθές έγκλημα πολέμου», σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας πως όσοι διέταξαν και εκτέλεσαν αυτή την επίθεση πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου.

«Το ιρανικό έθνος δεν θα ξεχάσει ποτέ τους μάρτυρες γιους και κόρες του. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε θα συγχωρήσουμε αυτό το έγκλημα», κατέληξε.

During a meeting with Dr. Mousa Mousavi, the member of Parliament for Mehr & #Lamerd, I was briefed on the harrowing details of a devastating American missile strike on a sports hall in the city of Lamerd, Fars Province.



On the afternoon of Saturday, 9 Esfand 1404 (28 February… https://t.co/tHr7g6gPIv — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 25, 2026

