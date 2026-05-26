Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο

Οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως «ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πλαίσιο του μηνύματός του για το Χατζ.

«Η Ισλαμική Ούμα και τα έθνη της περιοχής διαθέτουν πολλές κοινές δυνατότητες και κοινά συμφέροντα που θα διαμορφώσουν τη νέα τάξη και τη μελλοντική αρχιτεκτονική της περιοχής και του κόσμου. Εγώ, με ειλικρίνεια και καθαρότητα προθέσεων, καλώ όλες τις ισλαμικές χώρες και κυβερνήσεις σε φιλία και συνεργασία στο καλό, ώστε εργαζόμενοι μαζί να κάνουμε βήματα προς την πρόοδο της Ισλαμικής Ούμα και την επίλυση των προβλημάτων του ισλαμικού κόσμου», ανέφερε στο μήνυμά του ο ανώτατος Ιρανός ηγέτης.

Συνεχίζοντας, ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «αυτό που είναι βέβαιο ως προς τούτο είναι ότι οι δείκτες του χρόνου δεν θα γυρίσουν πίσω, και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο για τις ατασθαλίες τους και για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, αλλά, μέρα με τη μέρα, απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το προηγούμενο κύρος τους».

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, σημείωσε ότι «το κλονισμένο σιωνιστικό καθεστώς και ο καρκινικός όγκος του Ισραήλ πλησιάζουν επίσης τα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής τους και, με τη χάρη του Θεού -και σύμφωνα με τα αποφασιστικά και διορατικά λόγια του μεγαλόψυχου μαρτυρικού Ηγέτη μας (είθε ο Θεός να αγιάσει την αγνή του ψυχή) πριν από δέκα χρόνια- δεν θα ζήσει για να δει τα είκοσι πέντε χρόνια μετά από εκείνη την ημερομηνία, Θεού θέλοντος».

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ακόμη ότι «το ζήτημα και η πράξη της Αποκήρυξης των Πολυθεϊστών [μπαράατ] αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο φετινό Χατζ. Το βάθος και η έκτασή της ως προς τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς υπερβαίνουν κατά πολύ την επίσημη τελετουργία της αποκήρυξης κατά την περίοδο του Χατζ. Σε διάφορα μέρη του Ιράν και του κόσμου -και συνεχίζοντας πολύ πέρα από αυτές τις ευλογημένες ημέρες- το "Κάτω η Αμερική" και το "Κάτω το Ισραήλ" θα γίνουν τα κοινά συνθήματα της Ισλαμικής Ούμα και των καταπιεσμένων του κόσμου, ιδίως μεταξύ των νέων».

Στο μήνυμά του, ο ανώτατος ηγέτης κάνει επίσης λόγο για νίκη του «άξονα της αντίστασης», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, λέγοντας ότι οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν έδωσαν ένα μάθημα στους Αμερικανούς και στη «σιωνιστική οντότητα».

Οι δηλώσεις του ανώτατου Ιρανού ηγέτη, στο κανάλι του στο Telegram την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις πυραύλων στο νότιο Ιράν και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, υποδηλώνουν ότι η Τεχεράνη δεν κάμπτεται από την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική πίεση.

Γεγονός που σε συνδυασμό με τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα θέτουν σε κίνδυνο την ήδη εύθραυστη εκεχειρία, η οποία άρχισε στις 8 Απριλίου, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στις ενεργειακές ροές.

Πηγή: skai.gr

