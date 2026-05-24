Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eπεισόδια στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν ακτιβιστές του στολίσκου Sumud - Βίντεο

Η βίαιη παρέμβαση και οι συλλήψεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και πολιτικές ομάδες της περιοχής, οι οποίες ζητούν εξηγήσεις

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Στολίσκος

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, όταν η βασκική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud και υποστηρικτές τους στο αεροδρόμιο, μετά την επιστροφή των ακτιβιστών από την ισραηλινή κράτηση.

Βίντεο έδειξαν αστυνομικούς της περιφερειακής αστυνομικής δύναμης της Χώρας των Βάσκων να ξυλοκοπούν και να σέρνουν ανθρώπους. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν απρόκλητη βαναυσότητα των αρχών, την ώρα που οι ακτιβιστές επέστρεφαν από μια μεγάλη περιπέτεια στο Ισραήλ.  

Η περιφερειακή αστυνομία της Χώρας των Βάσκων (Ertzaintza) βρίσκεται συχνά στο μικροσκόπιο για τη διαχείριση διαδηλώσεων και δημόσιων συγκεντρώσεων. Στο συγκεκριμένο περιστατικό στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, η βίαιη παρέμβαση και οι συλλήψεις ακτιβιστών του Στολίσκου (που είχαν μεταβεί για την υποστήριξη των Παλαιστινίων) έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και πολιτικές ομάδες της περιοχής, οι οποίες ζητούν εξηγήσεις. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης δεσμεύθηκε για τη διεξαγωγή έρευνας,

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Στολίσκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark