Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για να μειώσει τον πληθωρισμό, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Figaro, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα μειώσουμε ξανά τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να το επιτύχουμε αυτό, αν χρειαστεί», σημείωσε ο Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο ίδιος αναμένεται να αποχωρήσει από το τιμόνι της Τράπεζας της Γαλλίας στο τέλος του μήνα.

Ο Εμανουέλ Μουλέν, πρώην προσωπάρχης του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εξασφάλισε την έγκριση του κοινοβουλίου για να γίνει ο επόμενος επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας από τον ερχόμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

