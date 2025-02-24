Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επαφές με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση», επεσήμανε η Κάλας αναφερόμενη στη σημερινή επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Εξάλλου η Κάλας εξέφρασε την ελπίδα να σχηματιστεί «το συντομότερο δυνατό» κυβέρνηση στη Γερμανία μετά τις χθεσινές πρόωρες εκλογές.

«Οι Γερμανοί έκαναν την επιλογή τους και πρέπει πλέον να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ελπίζω ότι θα το κάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα διότι έχουμε πραγματικά ανάγκη να προχωρήσουμε στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό απαιτεί τη συμμετοχή της Γερμανίας», τόνισε από τις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

