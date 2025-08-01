Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη δημοκρατία των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σπασμένο σύστημα στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert» του CBS το βράδυ της Πέμπτης, στην πρώτη της συνέντευξη μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Κατήγγειλε το Κογκρέσο ότι «κάθεται με σταυρωμένα χέρια» και ότι δεν «στέκεται εμπόδιο» σε ορισμένες από τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Χάρις δεν απάντησε σε ερώτηση του οικοδεσπότη σχετικά με το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο το 2028.

Διαλυμένη η δημοκρατία

Η Χάρις εξήγησε την απόφασή της να μην θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, αφού ο Colbert την ρώτησε αν αυτό σημαίνει ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα «για ένα διαφορετικό αξίωμα». Είπε ότι το σύστημα είναι διαλυμένο, παρά τους «τόσους πολλούς καλούς ανθρώπους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι- δασκάλους και πυροσβέστες και αστυνομικούς και νοσηλευτές και επιστήμονες».

«Πάντα πίστευα ότι όσο εύθραυστη και αν είναι η δημοκρατία μας, τα συστήματά μας θα ήταν αρκετά ισχυρά για να υπερασπιστούν τις πιο θεμελιώδεις αρχές μας, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ισχυρά όσο πρέπει να είναι», πρόσθεσε.

Η Χάρις δήλωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στη χώρα και να μιλήσει σε μεμονωμένους ψηφοφόρους χωρίς το βάρος να ζητήσει την ψήφο τους. «Θέλω να μιλήσω με τους ανθρώπους και δεν θέλω να είναι συναλλαγή», είπε.

«Κοιτάξτε, σχεδιάσαμε τη δημοκρατία μας με τρεις ανεξάρτητους, ισότιμους κλάδους της κυβέρνησης», συνέχισε η Χάρις, προτού καταγγείλει το Κογκρέσο ότι δεν έκανε αρκετά για να αμφισβητήσει τον στόχο του Τραμπ να διαλύσει το Υπουργείο Παιδείας.

Επέκρινε το Κογκρέσο

«Θέλω να πω, βλέπεις ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί να ξεφορτωθεί το Υπουργείο Παιδείας και το Κογκρέσο έχει τον ρόλο και την ευθύνη να σταθεί εμπόδιο σε αυτό, και απλά κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και μετά πάει για διακοπές», είπε.

Επέκρινε επίσης την περσινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που παρείχε ασυλία σε πρώην προέδρους για επίσημες πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

«Ο Θεός να ευχαριστεί εκείνα τα μέλη του δικαστηρίου που διαφωνούν και μας υπενθυμίζουν τι υποτίθεται ότι είναι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στους δικαστές Σόνια Σοτομαγιόρ, Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον και Έλενα Κάγκαν, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην απόφαση.

Η Χάρις δήλωσε ότι ήθελε να ευχαριστήσει τον Μάικ Πενς

Η Χάρις δήλωσε ότι θα ήθελε να συγχαίρει τον πρώην αντιπρόεδρο Μάικ Πενς «όσο πιο συχνά μπορώ για το θάρρος» που είχε να ορθώσει το ανάστημά του στον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο Τραμπ πίεσε τον Πενς να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020 υπέρ του.

Η Χάρις έκανε τα σχόλια αυτά καθώς απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με το πώς αισθανόταν τον Ιανουάριο του 2025, όταν έπρεπε να πιστοποιήσει τις ψήφους των εκλεκτόρων της προεδρικής αναμέτρησης του 2024, την οποία έχασε από τον Τραμπ.

Η Χάρις επαίνεσε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν

Όταν ο Κόλμπερτ ρώτησε τη Χάρις για τις σκέψεις της σχετικά με την ασταθή απόδοση του Μπάιντεν σε ένα προεδρικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ τον Ιούνιο του 2024, η Χάρις ούτε επιβεβαίωσε ούτε απέρριψε αυτόν τον χαρακτηρισμό.

«Επιτρέψτε μου να πω κάτι για τον Τζο Μπάιντεν», είπε. «Τον σέβομαι απίστευτα και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να θυμόμαστε ότι είχαμε έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που πίστευε στο κράτος δικαίου, που πίστευε στη σημασία του να φιλοδοξούμε να έχουμε ακεραιότητα και να κάνουμε τη δουλειά για λογαριασμό του λαού, και εκεί θα το αφήσω».

Πηγή: skai.gr

