Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρότησαν σήμερα τη νέα προθεσμία που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία που συνεχίζεται επί τρία και πλέον χρόνια.

«Και οι δύο ηγέτες επικροτούν τη νέα προθεσμία που έδωσε ο πρόεδρος στη Ρωσία για να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιέργιας και να σημειώσει σημαντική πρόοδο σε μια ειρηνευτική συμφωνία» δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών.

«Κατέστη σαφές ότι η Ρωσία είναι το μοναδικό εμπόδιο για την ειρήνη», συμφώνησαν οι δύο ηγέτες.

Νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με τον οποίο συζήτησε για τα πιθανά σχήματα σύγκλισης μιας συνόδου κορυφής ηγετών για να συζητήσουν την ειρήνη στην Ουκρανία. «Συζητήσαμε τη συνεργασία μας με τους Αμερικανούς εταίρους, ιδίως τον συντονισμό των ενεργειών με τον πρόεδρο Τραμπ και πιθανά σχήματα για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.