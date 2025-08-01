Τι είπαν Μελόνι, Ερντογάν και Ντμπεϊμπά για τις μεταναστευτικές ροές

Η ιταλική κυβέρνηση, σε ανακοίνωσή της για τη συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, υπογραμμίζει ότι οι τρεις ηγέτες «συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας για να απαντήσουν στις κοινές προκλήσεις, αρχίζοντας από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός -όπως αναφέρεται- τόνισε ότι μπορεί να αξιοποιηθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της συνεργασίας της χώρας της με την Τουρκία «ώστε η εμπειρία αυτή να χρησιμεύσει στη στήριξη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό».

«Στο πλαίσιο αυτό, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συζήτησε με τους συνομιλητές της μια σειρά από σχέδια δράσης για την καταπολέμηση των διεθνών δικτύων διακινητών ανθρώπων, τη βελτίωση της πρόληψης των παράτυπων ροών και τη στήριξη της Λιβύης στη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης στην οποία υποβάλλεται», όπως τονίζει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Τζόρτζια Μελόνι «επανέλαβε τη δέσμευση της Ιταλίας υπέρ της σταθερότητας, της ενότητας και της ανεξαρτησίας της Λιβύης» όπως και «για την παροχή στήριξης σε μια πολιτική διαδικασία -υπό την ηγεσία της Λιβύης και με την αρωγή του ΟΗΕ- η οποία να οδηγήσει στην διεξαγωγή εκλογών».

Στην ανακοίνωση, τέλος, αναφέρεται ότι «οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να προχωρήσει άμεσα η συνεργασία, σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να επιλεγούν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα αναληφθούν από κοινού, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

