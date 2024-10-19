Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε σήμερα πως η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, που θεωρείται ο ιθύνων νους της επίθεσης που προκάλεσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. αποτελεί μια ευκαιρία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

"Αυτό δημιουργεί ένα άνοιγμα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευθούμε πλήρως προκειμένου να αφοσιωθούμε στον τερματισμό αυτού του πολέμου και στο να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους τους ομήρους", δήλωσε η Χάρις στους δημοσιογράφους. "Σε σχέση με τα θέματα στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα σε εκείνη την περιοχή, ποτέ δεν ήταν εύκολο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε. Θα είναι πάντα δύσκολο".

