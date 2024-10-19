Εκλογές ΗΠΑ: Διάσημες προσωπικότητες στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ

Η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο τη στήριξη διάσημων προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο πλαίσιο των προεκλογικών εκστρατειών τους για τον Λευκό Οίκο.

Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος θα εμφανιστεί στη σκηνή σήμερα με τη Lizzo, κατόπιν με τον Usher, δύο πολύ δημοφιλείς μουσικούς καλλιτέχνες.

Ο Ίλον Μασκ, πέραν του ότι προσφέρει την οικονομική στήριξή του, ξεκίνησε μια περιοδεία- αστραπή στην Πενσιλβάνια, με στόχο να συσπειρώσει του ψηφοφόρους στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX θα απευθυνθεί στους κατοίκους του Χάρισμπουργκ, σε αυτήν την πολιτεία που πολιορκούν οι υποψήφιοι για τον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ λόγω της βαρύτητάς της στο σώμα των εκλεκτόρων, που καθορίζει τον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσης εκστρατεία στην Πενσιλβάνια σήμερα και αύριο.

Αναμένεται να αναλάβει για λίγο καθήκοντα υπαλλήλου σε ένα McDonald's κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θέλοντας να χλευάσει την Κάμαλα Χάρις, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ψεύδεται, όταν λέει ότι εργάστηκε στα νιάτα της σε μια αλυσίδα φαστ-φουντ.

Η αντιπρόεδρος, η οποία θα γιορτάσει την Κυριακή τα 60α της γενέθλια, θα παραστεί σήμερα σε μια συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, μία από τις τρεις βιομηχανικές πολιτείες-κλειδιά του βορρά, στις οποίες έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της όλη την εβδομάδα.

Στο πλευρό της θα έχει τη Lizzo. Η τραγουδίστρια, φλαουτίστρια και ράπερ ηλικίας 36 ετών έχει γεννηθεί στο Ντιτρόιτ και έχει ήδη κάνει γνωστό πως έχει ήδη ψηφίσει στις πρόωρες κάλπες τη Χάρις, η οποία θα μπορούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα κέρδιζε την κούρσα για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αυτός ο στόχος θα έχει σχεδόν εκπληρωθεί εφόσον η Κάμαλα Χάρις καταφέρει να επικρατήσει στην Πενσιλβάνια, το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κάμαλα Χάρις διασταύρωσαν τα ξίφη τους χθες στο Μίσιγκαν, εκτοξεύοντας βέλη ο ένας εναντίον του άλλου από απόσταση, σε μια ολοένα και πιο αιχμηρή προεκλογική εκστρατεία.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και πάλι στην ηλικία του αντιπάλου της.

«Εάν έχετε εξαντληθεί από την προεκλογική εκστρατεία, αυτό εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά σας να αναλάβετε τη σκληρότερη εργασία στον κόσμο», είπε.

Ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε αρνούμενος πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ακύρωσε συνεντεύξεις. Η Κάμαλα Χάρις είναι μια «αποτυχημένη που έχει λιγότερη ενέργεια κι από ένα κουνέλι», δήλωσε.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Δημοκρατική υποψήφιος θα είναι σε μια άλλη αμφίρροπη πολιτεία, την Τζόρτζια.

Η Χάρις θα εκφωνήσει μια ομιλία στην Ατλάντα, έχοντας στο πλευρό της τον τραγουδιστή της RnB Usher. Και οι δύο αναμένεται να παροτρύνουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν στις πρόωρες κάλπες, μια δυνατότητα που έχει δοθεί από την Τρίτη και ήδη ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν καταθέσει την ψήφο του σε διάστημα τεσσάρων ημερών στην πολιτεία.

Στην άλλη άκρη της χώρας, ο Μπαράκ Ομπάμα θα πραγματοποιήσει εκστρατεία υπέρ της Κάμαλα Χάρις σήμερα στο Λας Βέγκας.

«Δεν έχουμε ανάγκη να δούμε τι θα δώσει ένας Ντόναλντ Τραμπ, πιο μεγάλος σε ηλικία, πιο παλαβός, πιο απερίσκεπτος», είπε χθες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τουσόν, στην πολιτεία της Αριζόνας.

