Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ θα συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία, σε ξεχωριστές εκδηλώσεις, σε μια ύστατη προσπάθεια να προσελκύσουν ψηφοφόρους.

Η Μισέλ Ομπάμα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στο Μίσιγκαν, στο πλευρό της Χάρις.

Από την άλλη ο Μπαράκ Ομπάμα θα βρεθεί μαζί με τη Χάρις την ερχόμενη Πέμπτη στην πολιτεία Τζόρτζια.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες μόνος του σε προεκλογική εκδήλωση στο Πίτσμπουργκ (κεντρική φωτογραφία) ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εμφανίσεις του τις επόμενες ημέρες στην Τουσόν, στο Λας Βέγκας, στο Ντιτρόιτ και στο Μάντισον.

Μάλιστα ο Μπαράκ Ομπάμα προκάλεσε αντιδράσεις για κάποια σχόλιά του από το Πίτσμπουργκ όπου είπε πως κάποιοι μαύροι άνδρες μοιάζει να διαφωνούν με την ιδέα να εκλεγεί μια γυναίκα στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ της βάσης των Δημοκρατικών και αναμένεται να καταφέρουν να πείσουν περισσότερους ψηφοφόρους του κόμματος να πάνε να ψηφίσουν, κυρίως στις αμφίρροπες πολιτείες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Χάρις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον αντίπαλό της, τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.